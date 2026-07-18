Cocoși care cântă prea tare, vecini care gătesc ceapă prăjită, parfumuri prea puternice sau albine care murdăresc mașinile. Sunt doar câteva dintre reclamațiile neobișnuite primite de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad, care a publicat un „top al absurdului” pentru a atrage atenția asupra numărului mare de sesizări ce nu intră în atribuțiile instituției.

Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că astfel de plângeri consumă timp și resurse care ar trebui direcționate către investigarea cazurilor reale de poluare.

Printre cele mai neobișnuite sesizări primite de comisarii de mediu se numără reclamațiile privind cocoșii care cântă dimineața sau câinii vecinilor care latră. Alți cetățeni au reclamat mirosul de mâncare gătită, inclusiv de ceapă prăjită, dar și grătarele făcute pe balcon.

În unele cazuri, oamenii s-au plâns chiar și de parfumurile puternice folosite de vecini, arată Mediafax.

Cele mai ciudate reclamații

Lista situațiilor considerate neobișnuite nu se oprește aici. Garda de Mediu Arad spune că a primit inclusiv sesizări privind vecini care nu mai răspund la salut, deși o astfel de situație nu are nicio legătură cu protecția mediului și nu poate face obiectul unui control.

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Comisarii au fost sesizați și cu privire la albinele care lasă urme pe autoturismele proaspăt spălate. De asemenea, unii cetățeni au reclamat puful de salcie care apare primăvara în apropierea cursurilor de apă. Nici aceste situații nu intră în competența instituției.

Pe lista reclamațiilor au ajuns și zgomotele produse de mașinile de spălat sau de frigiderele vecinilor. Într-un alt caz, un cetățean a considerat că spălarea curții cu jet de apă reprezintă o problemă de mediu și a solicitat intervenția comisarilor.

Garda de Mediu: Sesizați problemele reale

Reprezentanții Gărzii de Mediu Arad subliniază că fiecare sesizare nefondată presupune timp, verificări și resurse administrative care ar putea fi folosite pentru cazurile cu adevărat importante.

Instituția amintește că rolul comisarilor este de a interveni în situații precum depozitările ilegale de deșeuri, poluarea apei, a aerului sau a solului și alte încălcări ale legislației de mediu.

Prin publicarea acestui „top al absurdului”, Garda de Mediu îi încurajează pe cetățeni să folosească responsabil mecanismul de sesizare și să reclame doar probleme care țin cu adevărat de protecția mediului și care pot afecta sănătatea oamenilor sau ecosistemele.