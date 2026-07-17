În zilele călduroase, tortul de înghețată este unul dintre cele mai apreciate deserturi. Se prepară fără coacere, poate fi realizat cu înghețată din comerț și câteva ingrediente pe care le ai deja în casă, iar rezultatul este spectaculos. Biscuiții, ciocolata, fructele sau napolitanele pot transforma un desert simplu într-unul potrivit pentru aniversări, mese în familie sau petreceri în grădină, coform publicației Gastronomos.

Torturile de înghețată pot fi adaptate ușor în funcție de preferințe și de ingredientele disponibile. Combinațiile de arome, fructe și toppinguri sunt aproape nelimitate, iar faptul că nu necesită coacere le transformă într-una dintre cele mai simple opțiuni pentru deserturile de vară.

Iată cinci variante ușor de pregătit.

1. Tort de înghețată cu trei arome

Alege trei sortimente diferite de înghețată, precum vanilie, ciocolată și căpșuni, și așază-le în straturi într-o formă de tort. Completează cu cireșe, vișine sau fructe de pădure și presară fistic sau alune mărunțite pentru un plus de textură. După câteva ore la congelator, desertul este gata de servire.

2. Tort de înghețată cu biscuiți

Biscuiții digestivi sau cei cu unt pot înlocui blatul clasic. Alternează straturi de biscuiți cu înghețată ușor înmuiată și lasă tortul la congelator până se întărește. La final, îl poți decora cu sos de ciocolată sau caramel.

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3. Tort de înghețată cu aromă de cookies, din doar trei ingrediente

Pentru această variantă ai nevoie doar de înghețată de vanilie, biscuiți cu ciocolată și topping de ciocolată. Biscuiții mărunțiți se amestecă în înghețată, compoziția se pune într-o formă și se lasă la congelator. Este una dintre cele mai rapide rețete.

4. Tort-bombă de înghețată

Acest desert are un aspect spectaculos și este ideal pentru ocazii speciale. Se prepară într-un bol tapetat cu napolitane sau biscuiți, care se umple cu înghețată și se acoperă cu glazură de ciocolată după răsturnare. Poate fi decorat cu frișcă, fructe sau fulgi de ciocolată.

5. Tartă de înghețată cu blat crocant

Un blat din biscuiți zdrobiți și unt topit este baza perfectă pentru o tartă răcoritoare. Se adaugă înghețata preferată și se decorează cu fructe proaspete, nuci sau sos de fructe. Este o soluție rapidă atunci când ai invitați și nu ai timp să pregătești un desert complicat.