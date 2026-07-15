Valurile de căldură care afectează sudul Europei schimbă obiceiurile turiștilor și ale localnicilor din Italia. În marile orașe, vizitele la obiective turistice, plimbările și cumpărăturile se mută tot mai des după lăsarea serii, când temperaturile devin suportabile, conform Mediafax.

Fenomenul, denumit deja „turism nocturn”, câștigă teren pe fondul temperaturilor care depășesc frecvent 40 de grade Celsius, relatează publicația idealista.it.

Turismul nocturn devine o soluție la temperaturile extreme

Spre deosebire de turismul asociat vieții de noapte, conceptul de „turism nocturn” înseamnă vizitarea orașelor și a obiectivelor culturale în intervalul de după apusul soarelui.

În timpul zilei, mulți turiști aleg spațiile cu aer condiționat, iar activitățile în aer liber sunt amânate pentru seară. Tendința era vizibilă încă din 2025, când un studiu Booking.com arăta că 62% dintre călători erau interesați de experiențe nocturne. Astăzi, însă, această preferință a devenit o necesitate în multe regiuni afectate de caniculă.

Roma își deschide monumentele până la miezul nopții

În capitala Italiei, mai multe dintre cele mai vizitate atracții turistice și-au adaptat programul.

Parcul Arheologic al Colosseumului organizează în timpul verii programul „O noapte la Colosseum”, cu vizite ghidate în serile de marți și joi, între orele 20:00 și 24:00. Turiștii pot vizita arena și zona subterană a monumentului într-un interval cu temperaturi mai scăzute și cu un flux mai redus de vizitatori.

- articolul continuă mai jos -

Și Forul Roman oferă vizite de seară în fiecare vineri, pe traseul Via Sacra, între orele 19:30 și 22:00, când ruinele istorice sunt iluminate special pentru public.

Totodată, Termele lui Caracalla au reluat programul „Notturno Imperiale”, care permite accesul vizitatorilor după apus, reducând expunerea la temperaturile ridicate din timpul zilei.

Milano pune accent pe evenimente și plimbări de seară

Și Milano își adaptează oferta turistică la noile condiții climatice.

Festivalul de cinema în aer liber AriAnteo se desfășoară până la sfârșitul lunii septembrie în mai multe locații din oraș, inclusiv Palazzo Reale, Fabbrica del Vapore, CityLife și Chiostro dell’Incoronata. Proiecțiile încep la ora 21:45, când căldura zilei s-a diminuat.

În paralel, orașul continuă să organizeze tururi panoramice de seară cu autobuze turistice, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi centrul istoric și cartierele moderne în condiții mai confortabile.

Magazinele își prelungesc programul

Adaptarea la caniculă nu se limitează la turism. În multe orașe italiene, magazinele, outleturile și centrele comerciale își extind programul de funcționare, în special în perioada reducerilor de vară.

Comercianții încearcă astfel să atragă clienții în intervalele de seară, când temperaturile sunt mai scăzute și plimbările prin oraș devin din nou confortabile. Fenomenul arată cum schimbările climatice influențează tot mai mult nu doar modul în care oamenii călătoresc, ci și programul activităților economice și al vieții urbane.