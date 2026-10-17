Somonul Coho și somonul Atlantic pot arăta asemănător în vitrina magazinului, însă provin din regiuni diferite și nu se comportă la fel în bucătărie. Coho, cunoscut și drept „somon argintiu”, este o specie din Pacific, are o carne roșie intensă și un gust mai delicat, în timp ce somonul Atlantic este mai gras și mai bogat, explică Southern Living.

Coho trăiește în mod natural în regiunea Pacificului, în ape și râuri dintre Alaska și California. Denumirea de „silver salmon” vine de la pielea sa argintie, iar culoarea intensă a cărnii și aroma relativ blândă îl fac ușor de confundat cu somonul Atlantic.

Coho este mai slab și se gătește mai repede

Jade Taylor, proprietara Angel Oak Smokehouse din Charleston, explică pentru Southern Living că una dintre cele mai evidente diferențe este cantitatea de grăsime. Somonul Atlantic are mai multă grăsime, ceea ce îi dă o textură mai untoasă și mai suculentă. Liniile albe vizibile între fibre sunt depozite de grăsime, iar tocmai această structură îl face potrivit inclusiv pentru somonul afumat la rece.

Coho este mai slab. Din acest motiv, se gătește mai repede, dar se poate usca mai ușor dacă este ținut prea mult pe foc. Din punct de vedere nutrițional, cele două tipuri sunt asemănătoare, însă conținutul mai mare de grăsime al somonului Atlantic înseamnă și un aport mai ridicat de acizi grași omega-3, potrivit specialistului citat.

Coho este adesea sălbatic, somonul Atlantic – de crescătorie

O altă diferență importantă apare la proveniență. Majoritatea exemplarelor Coho întâlnite în magazine sunt capturate din sălbăticie, spune Taylor. În schimb, cea mai mare parte a somonului Atlantic comercializat este provenită din acvacultură, deoarece populațiile sălbatice de somon Atlantic sunt protejate și nu sunt pescuite comercial în Statele Unite.

În cazul somonului de crescătorie, Southern Living recomandă verificarea certificărilor de pe ambalaj.

Certificarea ASC arată că ferma a trecut prin audituri independente care verifică sute de criterii, printre care impactul asupra mediului, sănătatea peștilor și calitatea apei. BAP urmărește întregul lanț de acvacultură, de la incubator și producția furajelor până la fermă și procesare. Numărul de stele de pe etichetă indică câte etape ale lanțului sunt certificate, iar patru stele reprezintă nivelul maxim. Aceleași certificări pot fi urmărite și în cazul somonului Coho provenit din crescătorii.

Un detaliu important: somonul Coho sălbatic este sezonier

Coho sălbatic nu este disponibil proaspăt pe tot parcursul anului. În afara sezonului de pescuit, poate fi comercializat congelat sau decongelat anterior.

Pentru cumpărător, alegerea depinde astfel și de modul în care urmează să fie gătit. Somonul Atlantic este mai gras și mai tolerant la gătire, în timp ce Coho are o textură mai slabă, gust mai delicat și necesită puțin mai multă atenție pentru a nu se usca.