G4Food lansează „Radar G4Food”, o retrospectivă săptămânală a celor mai importante știri din retail, industria alimentară, HoReCa și agricultură.

În fiecare duminică, reunim informațiile care au marcat piața, de la investiții și extinderi ale marilor companii până la evoluția prețurilor, schimbări în comerțul internațional și probleme care afectează producția alimentară.

Carrefour și Intermarché, afectate de un atac cibernetic care a încălzit frigiderele supermarketurilor la 50°C

Un atac cibernetic asupra instalațiilor frigorifice din sute de supermarketuri din Franța a dus la supraîncălzirea frigiderelor și congelatoarelor, compromițând cantități mari de produse refrigerate și congelate. Printre rețelele afectate se numără Intermarché și Carrefour. Potrivit experților în securitate cibernetică, incidentul ar fi fost posibil din cauza unor vulnerabilități elementare, precum parole ușor de ghicit, echipamente conectate direct la internet și programe software neactualizate.

Pagubele au fost semnificative, iar în unele magazine au fost raportate inclusiv incendii. Parchetul din Paris a deschis o anchetă penală, în timp ce autoritățile franceze investighează incidentul. Cazul readuce în atenție riscurile de securitate asociate infrastructurilor industriale conectate la internet.

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Cafeaua și ouăle s-au scumpit cel mai mult. BNR avertizează că inflația ar putea crește din nou

Inflația anuală a ajuns la 6,61% în septembrie 2026, față de 6,17% în august, potrivit Institutului Național de Statistică. În categoria alimentelor, cafeaua s-a scumpit cu 13,78% într-un an, iar ouăle cu 10,84%. Creșteri importante au fost înregistrate și la carnea de bovine, uleiul comestibil și lapte. În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 16,69%, iar cartofii cu 3,64%.

Banca Națională a României estimează că inflația ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la sfârșitul anului. Printre factorii care ar putea pune presiune asupra prețurilor se numără costurile combustibililor și energiei, evoluția materiilor prime și efectele secetei asupra piețelor.

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City Grill Group investește 500.000 de euro în primul Hanu’ Berarilor din afara Bucureștiului

City Grill Group a deschis primul restaurant Hanu’ Berarilor din afara Capitalei, în Palatul Mikes din Piața Muzeului din Cluj-Napoca. Investiția se ridică la 500.000 de euro, iar restaurantul are o capacitate de 390 de locuri. Este a patra locație a brandului și face parte din strategia grupului de extindere în alte orașe și de valorificare a clădirilor istorice.

Grupul, care operează deja în Cluj-Napoca prin restaurantele Marty, estimează că va ajunge la o cifră de afaceri consolidată de 100 de milioane de euro în 2026. Bugetul de investiții pentru acest an este de 6,5 milioane de euro, iar în această toamnă restaurantul Chios din Cluj urmează să intre, de asemenea, în portofoliul companiei.

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KFC renunță la Pepsi și trece la rivalul Coca-Cola. Schimbarea se produce din 2027 în restaurantele din SUA

KFC a ales Coca-Cola drept furnizor de băuturi pentru cele 3.718 restaurante ale sale din Statele Unite, încheind un parteneriat cu PepsiCo care a durat aproape patru decenii. Produsele Coca-Cola vor începe să fie disponibile în restaurante până în primăvara anului 2027, iar valoarea financiară a contractului nu a fost făcută publică.

Schimbarea vine într-un moment în care PepsiCo încearcă să își redreseze vânzările de băuturi răcoritoare în SUA și se confruntă cu presiuni asupra diviziei de gustări. Decizia KFC mută rivalitatea dintre Coca-Cola și Pepsi și în competiția pentru contractele cu marile lanțuri de restaurante, unde Coca-Cola furnizează deja băuturi pentru McDonald’s și Wendy’s.

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Germania se pregătește pentru cea mai slabă recoltă de vin din ultimii 16 ani

Producția de vin a Germaniei ar putea scădea în 2026 la cel mai redus nivel din ultimii 16 ani, cu aproximativ 20% sub media multianuală de 8,7 milioane de hectolitri. Seceta și temperaturile ridicate din timpul verii au redus dimensiunea strugurilor și au afectat randamentele, potrivit Institutului German al Vinului.

Efectele diferă în funcție de regiune și de condițiile solului. Viile mai vechi au rezistat mai bine datorită rădăcinilor adânci, în timp ce plantațiile tinere au fost mai vulnerabile la lipsa apei. Chiar dacă recolta este mai mică, producătorii germani se așteaptă la vinuri de calitate excepțională.

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Motorina, sub presiunea scumpirilor. Guvernul prelungește reducerea accizei până la 31 octombrie

Ministerul Finanțelor a anunțat prelungirea reducerii temporare cu 25% a accizei pentru motorina standard, pentru perioada 16-31 octombrie 2026. Acciza efectivă rămâne la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, în contextul creșterii cotațiilor internaționale și al presiunilor asupra prețurilor de la pompă.

Potrivit analizei Ministerului Finanțelor, cotațiile internaționale Platts pentru motorină au crescut cu 47,78% în intervalul analizat, în timp ce prețul mediu la pompă a urcat cu 35,60%. Costurile carburanților au efecte și asupra transportului și logisticii, sectoare care influențează prețurile bunurilor de consum, inclusiv ale alimentelor.

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România vrea să exporte mai multe produse agroalimentare în India. ANSVSA pregătește protocolul sanitar-veterinar

România și India fac demersuri pentru facilitarea exporturilor de produse de origine animală către piața indiană. În urma unei întâlniri între președintele ANSVSA și ambasadorul Indiei la București, cele două părți au discutat despre accelerarea procedurilor necesare pentru semnarea certificatelor sanitare-veterinare.

Următorii pași vizează identificarea produselor românești cu potențial de export, stabilirea cerințelor sanitare și organizarea unor discuții tehnice între specialiști. Deschiderea pieței indiene ar putea crea oportunități pentru companiile românești din industria alimentară, însă accesul efectiv depinde de finalizarea procedurilor și a documentelor necesare.

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