Agricultura europeană pierde teren în fața SUA și Braziliei. Producția vegetală din UE a crescut cu doar 0,1% pe an (RAPORT)

17 oct. 2026, Agribusiness
Agricultura europeană pierde teren în fața SUA și Braziliei. Producția vegetală din UE a crescut cu doar 0,1% pe an (RAPORT)
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Schimbările climatice provoacă pierderi de miliarde de euro
  2. Fermierii europeni au acces la mai puține substanțe active pentru protecția culturilor
  3. 84% dintre consumatori susțin accesul fermierilor la tehnologii noi

Uniunea Europeană și Regatul Unit riscă să rămână în urma marilor competitori agricoli globali, precum SUA, Brazilia, China și Canada, pe fondul creșterii lente a producției vegetale și al accesului mai dificil la noile tehnologii. Un raport comandat de Bayer și realizat cu contribuția Oxford Economics indică schimbări climatice, costuri ridicate și bariere de reglementare printre factorii care afectează competitivitatea agriculturii europene.

Potrivit raportului, între 2011 și 2023, producția vegetală din Uniunea Europeană a crescut cu o medie de numai 0,1% pe an, în timp ce în Regatul Unit rata de creștere a fost de 0%. Prin comparație, producția a crescut anual cu 1% în SUA, iar media globală a fost de 2%. În China, Canada și India, ritmul anual s-a situat între 2% și 3%, în timp ce Brazilia a înregistrat o creștere medie de 3,3%.

Diferențele se observă și în comparația producției medii cu cea din deceniul anterior. În UE, aceasta a fost cu doar 2% mai mare, față de 16% în SUA, 44% în Canada și 51% în Brazilia.

Studiul, comandat de Bayer, combină o analiză economică realizată de Oxford Economics, un sondaj reprezentativ în rândul a peste 8.000 de consumatori și interviuri cu aproximativ 90 de fermieri din opt piețe europene.

Schimbările climatice provoacă pierderi de miliarde de euro

Agricultura europeană se confruntă cu presiuni suplimentare din cauza costurilor în creștere ale factorilor de producție și a efectelor schimbărilor climatice.

Potrivit raportului, riscurile climatice generează deja pierderi medii anuale estimate la 17,4 miliarde de euro, echivalentul a 6,4% din producția vegetală a UE. Până în 2050, pierderile ar putea ajunge la 24,8 până la 28,9 miliarde de euro.

Raportul subliniază că agricultura vegetală are un rol economic important, contribuind cu 246 de miliarde de euro la PIB-ul Uniunii Europene și cu 5,6 miliarde de euro la PIB-ul Regatului Unit. Fiecare miliard de euro generat de acest sector susține aproape 3 miliarde de euro din producția sectoarelor din aval.

În acest context, autorii studiului susțin că accesul la tehnologii moderne ar putea contribui la creșterea productivității și la consolidarea rezilienței fermierilor în fața riscurilor climatice și geopolitice.

„UE și Regatul Unit se confruntă cu un decalaj de reziliență tot mai mare. Pentru a-l reduce, agricultura trebuie privită ca un sector strategic esențial pentru autonomia și competitivitatea Europei”, a declarat Frank Terhorst, responsabil de strategie și sustenabilitate în cadrul diviziei Crop Science a Bayer.

Fermierii europeni au acces la mai puține substanțe active pentru protecția culturilor

Unul dintre punctele centrale ale raportului îl reprezintă accesul la tehnologiile agricole și cadrul de reglementare din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor prezentate în studiu, la începutul anilor 2000 erau autorizate în UE peste 1.000 de substanțe active pentru protecția culturilor. În prezent, numărul acestora a scăzut la aproximativ 420.
În ultimii șapte ani, fermierii europeni au pierdut accesul la peste 92 de substanțe active, iar în aceeași perioadă un singur pesticid sintetic nou a ajuns pe piață, potrivit raportului.

În Regatul Unit, din 2022 au fost aprobate patru substanțe active complet noi, care nu sunt încă autorizate în UE sau se află în curs de evaluare. De asemenea, autoritățile britanice au menținut autorizarea a 15 substanțe active pentru protecția culturilor ale căror autorizații europene au expirat sau care au fost interzise după Brexit.

Raportul avertizează că o eventuală aliniere a Regatului Unit la cadrul de reglementare european ar putea duce la retragerea unor aprobări, cu efecte asupra producției agricole și veniturilor fermierilor, dacă tranziția nu este gestionată corespunzător.

Compania Bayer susține că un cadru de reglementare mai previzibil și mai proporțional ar putea facilita accesul la noi soluții, menținând în același timp standardele de siguranță. Printre tehnologiile menționate se numără agricultura de precizie, automatizarea, inteligența artificială, noile soluții pentru semințe și editarea genomică.

84% dintre consumatori susțin accesul fermierilor la tehnologii noi

Sondajul inclus în raport indică un sprijin larg al consumatorilor europeni pentru inovarea în agricultură.

Astfel, 84% dintre respondenți consideră că securitatea alimentară este o componentă a securității naționale. Același procent susține că fermierii ar trebui să aibă acces la cele mai noi tehnologii și inovații, pentru a obține recolte mai bune și pentru a contribui la menținerea unor prețuri accesibile la alimente.
Totodată, 77% dintre cei chestionați consideră că reducerea birocrației ar contribui la menținerea capacității Europei de a produce suficiente alimente. Alți 63% afirmă că ar fi mai înclinați să voteze un partid care susține utilizarea noilor tehnologii și a progreselor științifice de către fermieri.

Matthias Berninger, vicepreședinte executiv pentru afaceri publice, știință, sustenabilitate și sănătate, siguranță și mediu la Bayer, a declarat că rezultatele indică o deschidere a consumatorilor față de tehnologie și o legătură percepută între reziliența agriculturii, securitatea alimentară și prețurile alimentelor.

Raportul susține că Europa are nevoie de un cadru de reglementare care să permită adoptarea mai rapidă a inovațiilor, fără a renunța la standardele de siguranță.

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