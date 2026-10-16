Ce legătură există între alimentație și timpul petrecut în natură. Oamenii de știință au descoperit rolul imaginii corporale în alimentația intuitivă

16 oct. 2026, Nutriție
Ce legătură există între alimentație și timpul petrecut în natură. Oamenii de știință au descoperit rolul imaginii corporale în alimentația intuitivă
Foto Dreamstime
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Petrecerea timpului în natură ar putea influența pozitiv obiceiurile alimentare. Un nou studiu sugerează că persoanele care interacționează mai frecvent cu mediul natural au o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp, transmite MEDIAFAX.

Un studiu coordonat de Universitatea Anglia Ruskin (ARU), din Marea Britanie, a identificat o asociere între contactul cu natura și alimentația intuitivă, o abordare bazată pe ascultarea semnalelor organismului, în locul respectării unor diete stricte, relatează Medical Xpress.

Cercetarea, publicată în revista Body Image, a inclus 500 de adulți britanici. Participanții au completat chestionare privind timpul petrecut în natură, imaginea corporală, compasiunea față de sine și obiceiurile alimentare.

Cum influențează natura relația cu mâncarea

Cercetătorii au identificat doi factori importanți care ar putea explica legătura dintre natură și alimentația intuitivă.

Primul este aprecierea propriului corp. Persoanele care interacționează mai mult cu natura ar putea deveni mai atente la nevoile organismului și mai împăcate cu propria imagine corporală.

Al doilea factor este compasiunea față de sine, care ar putea reduce tendința de a reacționa la emoțiile negative prin alimentație impulsivă.

„Aceste rezultate sunt importante deoarece oferă primele dovezi că interacțiunea cu natura poate influența obiceiurile alimentare ale oamenilor”, a declarat Viren Swami, profesor de psihologie socială la Universitatea Anglia Ruskin.

Ce spun cercetătorii despre descoperire

Potrivit profesorului Swami, studiile anterioare au arătat că expunerea la mediile naturale poate reduce anxietatea și depresia și poate îmbunătăți starea generală de bine.

Noua cercetare sugerează că beneficiile s-ar putea extinde și asupra alimentației, prin dezvoltarea unei relații mai pozitive cu propriul corp.

Autorii avertizează însă că studiul se bazează pe informații raportate de participanți și că sunt necesare cercetări suplimentare în alte țări.

Rezultatele indică o asociere, nu demonstrează o relație directă de cauzalitate între contactul cu natura și obiceiurile alimentare.

Cercetătorii consideră că accesul mai mare la spațiile naturale ar putea contribui la promovarea unor comportamente alimentare mai sănătoase și mai sustenabile.

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