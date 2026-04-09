În apropierea sărbătorilor pascale, tradiția încondeierii ouălor capătă forme tot mai variate. Iar printre cele mai inedite opțiuni se numără ouăle de struț. Acestea sunt tot mai căutate de cei pasionați de decorarea ouălor, datorită dimensiunii și rezistenței care permit realizarea unor modele spectaculoase.

În ultimii ani, pe piață au apărut tot mai multe oferte pentru astfel de produse, iar cererea este în creștere. Potrivit unor reprezentanți din domeniu, ouăle de struț sunt valorificate integral, mai ales atunci când nu sunt folosite pentru incubare. Astfel, nu doar carnea – despre care știm deja că este foarte apreciată – este consumată, ci și ouăle. Și ca să nu se arunce nimic, cojile de ouă sunt transformate în „ouă de Paști”, adică sunt vândute pentru a fi încondeiate. „Am pornit de la ideea de a valorifica totul de la struț. Cerere este și încă foarte mare, dar reușim să facem față”, ne-a declarat un angajat al unei ferme de struți.

Procesul este unul atent controlat. Ouăle sunt golite de conținut, iar coaja este pregătită pentru livrare. „Dacă nu sunt bune de pus la incubator, le scoatem conținutul și vindem doar coaja. Sunt ambalate astfel încât să nu se spargă și sunt trimise oriunde în țară”, a explicat acesta

Pentru pasionații de încondeiere, coaja de ou de struț reprezintă o provocare, dar și o oportunitate. Suprafața mare permite realizarea unor modele complexe, iar rezistența materialului face ca produsul final să fie mai durabil decât ouăle obișnuite. Astfel, aceste creații pot fi păstrate ani la rând, devenind adevărate obiecte decorative.

- articolul continuă mai jos -

Un ou de struț, cât 32 de ouă de găină

Prețul unei astfel de coji este de aproximativ 40 de lei, iar interesul pentru acest produs nu este unul recent. „Le vindem de 15 ani, de când avem această activitate. Pentru noi este deja ceva obișnuit”, a precizat sursa citată. Cu toate acestea, pentru publicul larg, produsul rămâne unul neobișnuit și atractiv.

În paralel, conținutul oului nu este irosit. Acesta este folosit în alimentație, la fel ca ouăle obișnuite, însă în cantități mult mai mari. „Un ou de struț echivalează cu aproximativ 32 de ouă de găină. Se consumă ca orice ou, de exemplu sub formă de omletă”, a mai spus reprezentantul. Potrivit acestuia, deși pare că ar putea hrăni un număr mare de persoane, în practică porția este suficientă pentru câteva persoane. „Mai mult de șase persoane nu au fost necesare niciodată, pentru că majoritatea cer poție dublă”, a mai arătat sursa.

Apariția acestor produse pe piață arată cum tradițiile pot fi adaptate și reinterpretate. Încondeierea nu mai este limitată la ouăle de găină, iar cei pasionați caută variante noi, care să le permită să experimenteze și să creeze modele tot mai elaborate.

Chiar dacă ouăle roșii clasice rămân simbolul central al Paștelui, cojile de ou de struț devin o alternativă interesantă pentru cei care vor să îmbine tradiția cu elemente moderne. Fenomenul reflectă o tendință mai largă de diversificare a obiceiurilor, fără a pierde însă semnificația lor culturală.