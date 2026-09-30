Un studiu realizat de CSIC și institutul norvegian Nofima dezvăluie că apa caldă și lipsa de oxigen amplifică daunele provocate de aceste cnidare asupra branhiilor peștilor.

Meduzele care amenință somonul

Proliferarea meduzelor în Oceanul Atlantic de Nord, combinată cu încălzirea apei și scăderea nivelului de oxigen, pune în pericol sănătatea somonului atlantic. Aceasta este concluzia unui studiu de pionierat realizat în colaborare de Institutul de Acvacultură Torre de la Sal (IATS), din cadrul Consiliului Superior pentru Cercetări Științifice din Spania (CSIC), și centrul de cercetare marină Nofima din Norvegia, notează La Razon.

Cercetarea, publicată în revista de specialitate Frontiers in Marine Science, arată că creșterea constantă a temperaturii apei este principalul factor care alterează microbiota benefică și răspunsul imunitar din branhiile somonului. Totuși, în contextul crizei climatice actuale, prezența meduzelor acționează ca un declanșator ce agravează deteriorarea stării de sănătate a peștilor.

Descoperirea este crucială pentru industria globală a somonului, a cărei producție a depășit 2,8 milioane de tone în 2023, Norvegia și Chile fiind liderii pieței cu 82% din totalul mondial. În fermele acvatice din largul mării, meduzele trec adesea prin plasele țarcurilor sau se lovesc de ele, provocând leziuni și daune mecanice sistemului respirator al peștilor.

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O combinație de factori de stres

Pentru a recrea condițiile reale cu care se va confrunta sectorul în următoarele decenii, echipele de Patologie a Peștilor și Nutrigenomică din cadrul IATS-CSIC au expus experimental somonii la o triplă combinație de stres ambiental: temperaturi ridicate, nivel scăzut de oxigen, prezența meduzei Aurelia aurita (una dintre cele mai comune specii din Atlanticul de Nord).

Utilizând instrumente avansate de secvențiere genetică, cercetătorii au analizat modificările în expresia genelor branhiale și alterarea microbiotei acestora.

„Rezultatele arată că creșterea temperaturii este principalul factor al schimbărilor observate, modificând comunitățile bacteriene esențiale pentru sănătatea branhiilor și alterând activitatea numeroaselor gene legate de imunitate, producția de mucus protector și integritatea țesuturilor”, explică Carla Piazzon, cercetătoare la CSIC și coordonatoarea principală a studiului.

Deși meduzele nu au provocat alterări severe de unele singure în condiții normale, cercetarea a demonstrat că prezența lor devine extrem de nocivă atunci când se suprapune cu încălzirea apei marine.

„În combinație cu temperaturile ridicate și cu o disponibilitate redusă de oxigen, expunerea la meduze a declanșat schimbări suplimentare în procesele legate de vindecare, coagulare, mobilitate celulară și mecanisme de reparare a țesuturilor”, precizează Socorro Toxqui, autoarea principală a lucrării.

Indicatori timpurii pentru salvarea acvaculturii

Studiul avertizează că valurile de căldură marină și înmulțirea masivă a meduzelor vor afecta grav capacitatea naturală de recuperare a somonilor din fermele marine.

Cu toate acestea, cercetarea a permis identificarea unor bacterii cheie (cum ar fi genurile Streptococcus și Staphylococcus) și a unor gene specifice ale somonului care vor servi drept biomarkeri și indicatori timpurii de stres.

Aceste descoperiri științifice vor permite industriei de acvacultură să dezvolte sisteme de monitorizare prealabilă pentru a adapta culturile, a proteja producția și a crește reziliența crescătoriilor în fața efectelor schimbărilor climatice asupra oceanelor.