Desertul pentru care oamenii stăteau la cozi atât de mari încât intervenea Poliția. KFC și McDonald’s se bat acum pe acest produs de patiserie

17 oct. 2026, Articole / Reportaje
Desertul pentru care oamenii stăteau la cozi atât de mari încât intervenea Poliția. KFC și McDonald’s se bat acum pe acest produs de patiserie
captură vodeo Instagram
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O tartă cu cremă de ou, inspirată din tradiția portugheză, a devenit un fenomen comercial în Hong Kong, unde sute de oameni stăteau la coadă pentru a o cumpăra, iar aglomerația ajunsese să-i determine pe vecini să cheme Poliția. Succesul produsului atrage acum marile lanțuri internaționale de fast-food, inclusiv KFC și McDonald’s, într-o competiție pentru o felie din piața acestui desert, potrivit Mediafax.

O prăjitură de mici dimensiuni, cu cremă de ou și rădăcini portugheze, a ajuns în centrul unei adevărate competiții comerciale în China. Popularitatea tartelor a crescut până la punctul în care sute de clienți se așază la coadă în fața unor brutării.

Unul dintre exemplele fenomenului vine din Hong Kong, unde cofetarul Grégoire Michaud a descoperit amploarea succesului aproape accidental, potrivit Bloomberg.

În 2018, la câteva luni după deschiderea brutăriei Bakehouse, sute de persoane ajunseseră să aștepte în fața magazinului din Wan Chai pentru a cumpăra tartele cu ou pregătite de fostul cofetar al hotelului Four Seasons.

Produsul său, realizat cu o crustă pe bază de aluat cu maia, reprezenta propria interpretare a tartei specifice Macao.

Popularitatea a venit însă și cu probleme. Cozile formate zilnic blocau trotuarele, iar vecinii nemulțumiți apelau frecvent la Poliție. Un magazin din apropiere ajunsese chiar să difuzeze repetat un mesaj automat prin care mulțimii i se cerea să plece. Michaud și-a amintit inclusiv momentul în care o femeie însărcinată a leșinat în apropierea brutăriei, iar pe strada îngustă au apărut echipaje de ambulanță și Poliție.

„Ce am făcut? Ce este asta?”, și-a amintit cofetarul că i-a spus atunci unui coleg, potrivit Bloomberg.

De la influența portugheză la fenomenul fast-food

În spatele actualei popularități se află un produs cu influențe portugheze, reinterpretat de-a lungul timpului în Macao și apoi integrat tot mai puternic în cultura gastronomică și comercială din China.

 

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KFC a avut un rol important în transformarea tartei într-un produs fast-food destinat unui public foarte larg. Succesul a atras ulterior alți competitori, iar McDonald’s și brutarii portughezi încearcă, la rândul lor, să câștige o parte din această piață.

Astfel, un desert care poate fi consumat în câteva îmbucături a devenit obiectul unei competiții între brutării artizanale și unele dintre cele mai mari lanțuri de restaurante din lume.

Un produs simplu transformat într-un fenomen comercial

Cazul Bakehouse arată cât de rapid un produs tradițional reinterpretat poate deveni un fenomen urban și comercial.

Pentru Michaud, semnul că succesul depășise cu mult așteptările inițiale nu a venit dintr-un bilanț financiar, ci din imaginea cozilor de sute de persoane și a vehiculelor de intervenție ajunse pe strada din Wan Chai.

Popularitatea tartelor ilustrează în același timp modul în care preparatele cu identitate locală pot fi transformate în produse de masă atunci când sunt preluate de marile lanțuri internaționale.

În China și Hong Kong, competiția pentru consumatorii atrași de aceste tarte aduce acum față în față brutării specializate, antreprenori din domeniul patiseriei și giganți mondiali ai industriei fast-food.

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