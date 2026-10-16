Tot mai mulți dintre noi folosim diverse gadgeturi pentru a ne monitoriza greutatea. Când ne urcăm pe cântar și vedem un kilogram în plus, primul gând este că ne-am îngrășat. Dar nu tot ce apare în plus pe cântar este grăsime. Greutatea corporală este influențată de cantitatea de apă din organism, de rezervele de glicogen, de conținutul intestinal, de consumul de sare, de ciclul menstrual și chiar de antrenamentele fizice.

Contrar așteptărilor, după un efort fizic intens, cântarul ne poate arăta o greutate mai mare, deși ne așteptăm să slăbim. Putem avea cu 1-2 kilograme mai mult de la o zi la alta fără să fi acumulat această cantitate de grăsime. De aceea, o singură cântărire nu ne spune mare lucru despre evoluția noastră.

Cântarele inteligente ne oferă și alte informații, precum procentul de grăsime corporală, masa musculară sau cantitatea de apă din organism. Dacă obiectivul nostru este să slăbim, ne interesează nu doar scăderea kilogramelor totale, ci mai ales reducerea țesutului adipos, cu păstrarea masei musculare. Putem avea perioade în care greutatea rămâne relativ constantă, dar compoziția corporală se îmbunătățește, adică grăsimea scade. Totuși, trebuie să știm că aceste cântare estimează compoziția corporală, nu o măsoară direct, iar variațiile mici ale procentului de grăsime pot reflecta și erori de măsurare.

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Hidratarea influențează foarte mult rezultatele cântarelor care folosesc bioimpedanța electrică. Dacă suntem deshidratați sau, dimpotrivă, avem o retenție temporară de apă, valorile estimate pentru grăsime și masă musculară pot fi diferite de cele reale. O hidratare normală ajută la obținerea unor rezultate mai comparabile, dar nu garantează că cifrele sunt perfect exacte. Contează să ne măsurăm în condiții cât mai asemănătoare, fără antrenamente intense, mese foarte consistente sau consum de alcool înainte de evaluare.

Și momentul cântăririi contează. Pentru a urmări greutatea totală, cel mai potrivit este dimineața, după folosirea toaletei, înainte de micul dejun și de consumul de lichide. Pentru analiza compoziției corporale putem alege un moment spre seară, când hidratarea este mai stabilă pentru unele persoane, dar numai dacă respectăm aceleași condiții de fiecare dată. Seara nu oferă automat rezultate mai corecte decât dimineața. Important este să evităm măsurarea imediat după masă sau după sport, mai ales dacă am transpirat, și să urmăm recomandările producătorului cântarului.

Un detaliu aparent banal, dar foarte important, este locul în care ținem cântarul. Ideal este să rămână permanent în același loc, pe o suprafață tare, dreaptă și stabilă, nu pe covor sau pe o podea denivelată. Mutarea lui poate influența măsurarea greutății, mai ales dacă suprafața diferă sau dispozitivul necesită recalibrare.

În final, nu trebuie să ne lăsăm conduși de o singură cifră. Urmărim evoluția pe câteva săptămâni, comparăm măsurători făcute în condiții similare și ținem cont și de circumferințe, de felul în care ne vin hainele și de cum ne simțim. Cântarul este un instrument de monitorizare, nu un verdict asupra progresului nostru.

Trebuie să știm că greutatea nu este o cifră care depinde numai de grăsime. Fiind un sistem viu care interacționează cu mediul în care trăiește, corpul nostru poate fluctua cu 1-2 kilograme chiar pe parcursul unei zile, fără ca asta să însemne că ne-am îngrășat sau am slăbit.

Dacă mâine ai cu 200-300 de grame mai mult decât azi, deși astăzi ai mâncat numai ton cu frunze, nu înseamnă că te-ai îngrășat. Poate însemna că intestinul nu a eliminat complet conținutul alimentar din ziua precedentă, că ai reținut mai multă apă sau că ai mâncat mai sărat. Trebuie să ne raportăm la greutatea noastră ca la un interval care variază, nu ca la o cifră statică.

Dacă ești într-o perioadă în care vrei să înțelegi cum reacționează corpul tău, îți recomand să te cântărești zilnic, indiferent de avertismentele psihologilor privind riscul de a dezvolta o obsesie pentru greutate. De ce recomand asta? Simplu, fiindcă astfel poți observa legătura dintre alimentație și greutatea din ziua următoare și poți înțelege mai bine cum reacționează organismul tău. Totuși, variațiile zilnice nu reflectă exclusiv cantitatea de mâncare consumată și nu trebuie interpretate automat ca schimbări ale grăsimii corporale.

Alți factori de care te rog să ții cont când îți interpretezi cifrele și care pot influența greutatea, mai ales dacă ești femeie, sunt:

Perioada premenstruală. În această perioadă, performanța sportivă și starea generală pot avea de suferit. Poți avea până la 2 kilograme în plus din cauza retenției de apă asociate fluctuațiilor hormonale, fără ca acestea să reprezinte grăsime acumulată. Consumul energetic poate varia și el în funcție de faza ciclului menstrual. O gustare de aproximativ 30 de grame de fructe uscate și nuci, care poate furniza în jur de 200 de kilocalorii, nu duce automat la creștere în greutate.

Deshidratarea. Modifică valorile indicate de cântarele inteligente și poate influența estimările privind compoziția corporală.

Efortul fizic aerob sau anaerob intens. Alergatul sau mersul la sală pot fi urmate de o creștere temporară a greutății. Ne-ar plăcea să credem că mușchii cresc cu câte un kilogram de la o zi la alta, dar, de obicei, variațiile sunt legate de apa reținută în fibrele musculare în timpul procesului de recuperare.

Alimentația bogată în carbohidrați. Da, inclusiv produsele făinoase. Rezervele de glicogen se formează prin stocarea carbohidraților, iar acest proces este însoțit de reținerea apei. Senzația de greutate după ce mănânci doi pumni de covrigei, mai ales după o perioadă în care ai mâncat puțin, nu înseamnă neapărat că ai acumulat grăsime. O parte din creșterea înregistrată pe cântar poate dispărea în următoarele zile, pe măsură ce organismul își reglează rezervele de glicogen și apa.

Constipația. Conținutul intestinal poate crește greutatea afișată pe cântar, fără ca asta să însemne că te-ai îngrășat.

Alimentația bogată în sodiu. Murăturile, brânzeturile maturate, alimentele conservate și mesele luate la restaurant, care pot conține multă sare, favorizează retenția temporară de apă și, implicit, creșterea greutății.

Consumul de alimente procesate și ambalate. Produsele gata de consum pot avea cantități mari de sodiu, zahăr și calorii, iar aportul ridicat de sare poate contribui la retenția de apă. Efectul depinde de compoziția alimentelor, nu de simpla prezență a aditivilor sau a conservanților.

Somnul insuficient sau de proastă calitate. Lipsa somnului poate afecta hormonii implicați în reglarea apetitului și a stresului, precum și echilibrul hidric. Observă cât de greoi te poți simți după o perioadă în care nu ai dormit suficient.

Gătește-ți singur, mănâncă multe legume și salate, pește și carne slabă, iaurturi, fă mișcare regulat și hidratează-te corespunzător. Pentru mulți adulți, aproximativ 2 litri de lichide pe zi pot reprezenta un reper orientativ, însă necesarul diferă în funcție de activitate, temperatură și particularitățile fiecărei persoane.

Indiferent cât de inteligent este cântarul tău, nu evita să afli câte kilograme ai. Atunci când nu vrei să știi ce problemă ai, șansele să o rezolvi sunt mici. Cât timp fugi de balaur, el devine tot mai mare în urma ta și parcă și mersul lui e mai galopant. Vine un moment în viață în care nu mai vrei să ai balauri care te aleargă. Cine știe, poate că și pentru tine a venit momentul acesta.

Nu îi iubim pe cei din jur în funcție de numărul kilogramelor sau de procentul de grăsime corporală. Îi iubim pentru cât de mult putem să fim noi înșine, autentici și relaxați în preajma lor. Și acesta este un sentiment atât de minunat…