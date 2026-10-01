Când slăbim, grăsimea din organism nu dispare pur și simplu și nici nu este eliminată în principal prin transpirație. O mare parte din ea este transformată în dioxid de carbon și părăsește organismul prin plămâni, potrivit unor calcule realizate de cercetători de la Universitatea din Birmingham și prezentate într-un articol publicat în The Conversation, citat de Euronews.

Conform acestor estimări, aproximativ 84% din masa grăsimii pierdute este transformată în dioxid de carbon și eliminată prin expirație. Restul de aproximativ 16% este transformat în apă și părăsește organismul prin transpirație și alte fluide.

Așadar, răspunsul la întrebarea „unde dispare grăsimea când slăbim?” este mai surprinzător decât pare: cea mai mare parte ajunge în aerul pe care îl expirăm, notează Mediafax.

Ce se întâmplă cu grăsimea din organism

Grăsimile consumate prin alimentație ajung în sistemul digestiv și sunt descompuse în acizi grași. Organismul folosește o parte dintre aceștia pentru funcții esențiale. Grăsimile contribuie la construirea celulelor, reglarea hormonilor și protejarea organelor.

Atunci când aportul de energie depășește necesarul organismului, surplusul este transformat în trigliceride și depozitat în celulele adipoase. Aceste rezerve pot fi folosite ulterior ca sursă de energie.

- articolul continuă mai jos -

Grăsimea din organism este depozitată în principal sub două forme. Grăsimea subcutanată se află sub piele, în timp ce grăsimea viscerală se acumulează mai profund, în jurul organelor.

Atunci când organismul consumă mai multă energie decât primește prin alimentație, apare un deficit energetic. Semnalele hormonale și nervoase determină celulele adipoase să înceapă să descompună trigliceridele. Procesul poartă numele de lipoliză.

Cum ajunge grăsimea să fie eliminată prin respirație

După descompunerea trigliceridelor, acizii grași ajung în mitocondriile celulelor, unde sunt transformați printr-un proces numit beta-oxidare.

Reacțiile metabolice care urmează permit organismului să obțină energia necesară. În același timp, procesul produce dioxid de carbon și apă.

Aici apare partea surprinzătoare a mecanismului.

Potrivit calculelor cercetătorilor, aproximativ 84% din masa grăsimii pierdute este transformată în dioxid de carbon, care părăsește organismul prin plămâni atunci când expirăm.

Restul, aproximativ 16%, este transformat în apă și poate fi eliminat prin transpirație și alte fluide ale organismului.

Prin urmare, ideea că „grăsimea iese prin transpirație” nu descrie principalul mecanism prin care organismul pierde masa de grăsime.

Asta nu înseamnă că putem slăbi doar respirând mai repede

Faptul că dioxidul de carbon rezultat în urma metabolismului grăsimilor este eliminat prin expirație nu înseamnă că simpla accelerare a respirației duce la arderea grăsimilor.

Respirația este, în acest caz, calea prin care organismul elimină unul dintre produșii rezultați în urma metabolismului, nu mecanismul care declanșează pierderea grăsimii.

Pentru ca organismul să înceapă să folosească rezervele de grăsime ca sursă de energie, trebuie să existe o nevoie energetică mai mare decât energia furnizată prin alimentație.

Activitatea fizică și aportul alimentar pot contribui la apariția acestui deficit energetic.

De ce nu înseamnă că transpirația nu are nicio legătură cu slăbitul

Transpirația poate duce la pierderea temporară de apă și, prin urmare, la o scădere a numărului de pe cântar. Această pierdere de apă nu trebuie însă confundată cu pierderea masei de grăsime.

În cazul metabolismului grăsimilor, apa reprezintă doar o parte din produșii finali ai procesului. Cea mai mare parte a masei este eliminată sub formă de dioxid de carbon prin respirație.

Cercetătorii subliniază însă că procentele de 84% și 16% sunt estimări, deoarece este dificil de măsurat cu precizie toate produsele eliminate de organism în timpul procesului de slăbire.

Așadar, data viitoare când cineva spune că „grăsimea se topește prin transpirație”, explicația este ceva mai complicată: în timpul metabolismului, grăsimea este transformată în principal în dioxid de carbon și apă, iar cea mai mare parte a masei ajunge să părăsească organismul prin plămâni.