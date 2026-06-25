Este sezonul mugurilor de brad, unul dintre cele mai apreciate daruri ale muntelui. Culeși la începutul verii, când sunt fragezi și aromați, mugurii de brad sunt folosiți de generații în siropuri, ceaiuri și diverse remedii tradiționale. Sunt bogați în vitamina C, uleiuri volatile și antioxidanți. În medicina populară, siropul de muguri de brad este folosit pentru susținerea sănătății căilor respiratorii și pentru efectul său reconfortant în sezonul rece. Foarte bun în cazul răcelilor obișnuite.

În orașul montan Cavnic, din Maramureș, mugurii de brad au devenit însă și ingredientul vedetă al unui preparat pe care turiștii îl caută atât vara, cât și iarna. La un restaurant local, siropul de brad este pregătit după o rețetă tradițională și este transformat într-o băutură răcoritoare cu gust autentic de munte. „Aici este preparatul vedetă și se folosește și pentru micul dejun”, spune bucătăreasa Maria Văsuț.

Odată preparat, siropul este păstrat pentru tot restul anului și este servit turiștilor care ajung în Cavnic. Poate fi consumat simplu, cu apă plată, sau poate fi transformat într-o băutură efervescentă atunci când este amestecat cu apă minerală. Mulți dintre cei care vin la munte pentru drumeții, iar iarna pentru schi, descoperă astfel un gust pe care îl asociază imediat cu pădurile de brad care înconjoară stațiunea.

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Prepararea siropului necesită însă răbdare și respectarea câtorva pași esențiali. „Se spală mugurii și se pun la fiert în apă. La o oală de 50 de kilograme punem șase-șapte kilograme de muguri”, explică Maria Văsuț.

Secretul stă în timpul de macerare

După fierbere, mugurii nu sunt îndepărtați imediat. „Îi fierbem și îi lăsăm aproximativ o oră, până scade puțin cantitatea de apă. După aceea se lasă în zeama respectivă până dimineața, mai multe ore”, spune bucătăreasa. Abia apoi lichidul este strecurat și cântărit cu atenție.

„Se storc mugurii, se strecoară și se cântărește. La fiecare litru de zeamă din muguri se pune un kilogram de zahăr”, explică Maria Văsuț.

Amestecul este pus din nou la fiert până capătă consistența și culoarea caracteristice. „Se fierbe din nou până se îngroașă și primește o culoare roșiatică”, precizează aceasta.

Pentru conservare se adaugă și sare de lămâie, iar siropul este turnat în sticle, sigilat și păstrat la rece.

Rețetă de sirop din muguri de brad

Ingrediente:

1-2 kilograme de muguri de brad proaspeți (sau cântărițicât ați cules)

apă cât să îi acopere bine

1 kilogram de zahăr pentru fiecare litru de lichid obținut după strecurare

sare de lămâie, după gust

Mod de preparare:

Mugurii de brad se spală foarte bine. Se pun într-o oală mare cu apă și se fierb aproximativ o oră. După fierbere, se lasă la infuzat în lichidul rezultat peste noapte. A doua zi, mugurii se storc și lichidul se strecoară. Se măsoară cantitatea de lichid obținută. Pentru fiecare litru de zeamă se adaugă un kilogram de zahăr. Se adaugă sare de lămâie și se fierbe din nou până când siropul începe să se îngroașe și capătă o culoare roșiatică. Se toarnă fierbinte în sticle sterilizate. Recipientele se sigilează și se păstrează la loc răcoros.

Servit cu apă plată sau minerală, siropul de muguri de brad păstrează în orice anotimp aroma pădurilor din Maramureș și oferă o alternativă naturală la băuturile răcoritoare din comerț.