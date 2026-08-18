Scumpirile succesive din ultimii doi ani încep să își spună cuvântul pe piața din Statele Unite. Deși rezistența cumpărătorilor a susținut mult timp prețurile-record generate de efectivele scăzute de bovine, americanii dau semne clare că au atins limita bugetară, reorientându-se masiv către alternative mai accesibile, precum carnea de pui, informează Bloomberg, citată de Agerpres.

Un exemplu este Aaron Kaufman (32 de ani), un tânăr care își asigura zilnic necesarul de proteine din carne tocată de vită. După ce s-a mutat din Brooklyn în Manhattan și chiria i-a crescut, acesta a fost nevoit să reconfigureze bugetul alimentar: „Prefer în continuare gustul cărnii de vită, dar acum mă răsfăț doar din când în când, dacă o găsesc la reducere”.

Cădere neașteptată chiar în plin sezon de grătar

Această reorientare a consumatorilor este cu atât mai vizibilă cu cât se suprapune peste perioada verii, sezonul de vârf pentru grătare, când cererea de carne de vită atinge în mod tradițional cote maxime.

Potrivit datelor oferite de firma de cercetare de piață Circana

În cele 13 săptămâni până la mijlocul lunii iulie (perioadă ce include sărbători majore precum Memorial Day și Ziua Independenței ), volumul vânzărilor de carne de vită a scăzut cu 0,3% față de anul trecut.

și ), volumul vânzărilor de carne de vită a scăzut cu 0,3% față de anul trecut. În perioadele similare din ultimii doi ani, vânzările înregistrau creșteri de aproximativ 5%.

Puiul câștigă teren. În paralel, consumul de carne de pui rămâne pe un trend ascendent, susținut de o ofertă bogată care menține prețurile la un nivel scăzut.

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„Consumatorii sunt suprasolicitați. Nu este întotdeauna vorba doar despre prețul alimentelor, ci despre întregul cost al vieții care lovește din plin”, dezvăluie Chris DuBois, vicepreședinte executiv la Circana

De ce rămâne carnea de vită scumpă?

Motivele pentru care prețurile continuă să pună presiune pe bugetele populației sunt legate direct de problemele de ofertă:

Numărul de bovine din SUA înregistrat la 1 iulie rămâne aproape de cel mai scăzut nivel din ultimele cinci decenii.

SUA au încercat să atenueze deficitul prin importuri crescute din Argentina și reluarea transporturilor de vite vii din Mexic. Cu toate acestea, primul punct de frontieră redeschis cu Mexicul nu este cel mai mare, iar animalele necesită câteva luni de îngrășare înainte de sacrificare.

Shawn Sparks, director general la The Sparks Group Inc., explică faptul că scăderea cererii în plin sezon estival arată clar că factorul accesibilitate a devenit o prioritate critică pentru populație.

Când ar putea scădea prețurile la raft?

Analiștii avertizează că o ieftinire imediată este puțin probabilă. Stocurile existente și contractele de hedging vor amâna ajustarea prețurilor pentru consumatorul final.

George Paleologou, director în cadrul Premium Brands Holdings Corp., estimează că eventuale ieftiniri s-ar putea reflecta în magazine cel mai devreme spre finalul trimestrului al treilea: „Așa cum au existat întârzieri la scumpiri, vor exista decalaje și la ieftiniri, pe măsură ce vom putea transfera prețurile mai mici mai departe pe lanț”.