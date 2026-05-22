Considerat mult timp standardul de aur în lupta împotriva îmbătrânirii celulare, ceaiul verde este detronat cu ușurință de fructele pe care le găsim zilnic în piețe și supermarketuri și care conțin chiar mai mulți antioxidanți decât renumitul ceai. Nutriționiștii dezvăluie ce alimente trebuie să incluzi în dietă pentru o protecție maximă împotriva bolilor cronice, transmite MEDIAFAX.

Antioxidanții sunt compuși naturali esențiali care funcționează ca un scut pentru organism. Ei neutralizează radicalii liberi, molecule instabile responsabile de stresul oxidativ care distrug celulele și care stau la baza celor mai multe boli moderne.

„Antioxidanții joacă un rol crucial în prevenirea bolilor cardiovasculare, a diabetului, a anumitor forme de cancer și în încetinirea deteriorării funcțiilor cerebrale”, explică Lori Barrett, dieteticiană citată de publicația Real Simple.

Deși o cană de ceai verde este excelentă pentru organism, iată care sunt fructele care oferă o concentrație mult mai puternică de antioxidanți și pe care le ai ăn casă în mod obișnuit.

Fructele de pădure

Afinele (până la 488 mg per 100g): Sunt considerate un adevărat „super-aliment”. Culoarea lor intensă este indicatorul clar al prezenței masive de antocianine și quercetină, doi dintre cei mai puternici antioxidanți care protejează creierul și inima.

Murele (până la 426 mg per 100g): Reprezintă una dintre cele mai concentrate surse de sănătate din natură. „Fructele de culoare violet închis și albastru au, în mod natural, cele mai mari concentrații de antioxidanți”, confirmă Barrett. Mixul de vitamina C și antocianine din mure întărește imunitatea în timp record.

Puterea ascunsă în mere și prune

Prunele (între 132 și 242 mg per 100g): Adesea uitate sau subestimate, prunele proaspete sunt extrem de puternice. Acizii fenolici din compoziția lor susțin densitatea osoasă, sănătatea ochilor și pe cea a tractului digestiv. Partea bună? Prunele uscate păstrează aceste proprietăți și sunt disponibile tot anul.

Merele (până la 82 mg per bucată): Un măr mic (de aproximativ 150 de grame) aduce un aport curat de până la 82 mg de antioxidanți, printre care quercetină și vitamina C. Consumate cu tot cu coajă, merele oferă și fibrele necesare unei digestii perfecte și unui metabolism echilibrat.

Rodiile și citricele

Rodiile (240 mg per jumătate de cană): Sucul sau semințele de rodie sunt sinonime cu longevitatea. Conțin elagitanină, potasiu și folați, nutrienți care susțin direct sănătatea cardiovasculară și oferă energie celulelor.

Grapefruitul (între 46 și 146 mg per 100g): Pe lângă faimoasa doză de vitamina C, acest citric aduce în organism flavonoide și acizi fenolici. Este aliatul ideal pentru protejarea vederii și scăderea inflamației din corp.

Nu trebuie așadar să căutați suplimente scumpe sau ingrediente rare. O dietă colorată, care include aceste fructe accesibile, este cea mai simplă și ieftină asigurare de sănătate pe care o puteți oferi organismului dumneavoastră.