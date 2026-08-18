Fermierii germani cer ajutorul guvernului după o recoltă de cereale „dezamăgitoare”. Producția este estimată să scadă cu 7%

Fermierii germani avertizează că producția de cereale și randamentele culturilor vor scădea în 2026, pe fondul valurilor succesive de căldură și al unei secete istorice în această vară, fenomene agravate de schimbările climatice, informează AFP, transmite Agerpres.

Potrivit unui raport al Asociației Fermierilor Germani (DBV), producția totală de cereale este estimată în acest an la 41,9 milioane de tone, cu 7% mai puțin decât cele 45,2 milioane de tone înregistrate în 2025. Nivelul este, de asemenea, ușor sub media ultimilor cinci ani, de 42,5 milioane de tone. Randamentele culturilor de cereale sunt așteptate să scadă cu 9%.

Previziunile sunt „dezamăgitoare”, a declarat președintele DBV, Joachim Rukwied, care a atras atenția că „în sudul Germaniei, multe regiuni sunt în continuare mult prea uscate”.

Potrivit DBV, principalii factori care au dus la scăderea recoltelor au fost „o primăvară excesiv de secetoasă și un val de căldură în a doua jumătate a lunii iunie, în timpul fazei de umplere a boabelor, ceea ce a dus la coacere forțată în multe zone”.

Asociația atrage atenția și asupra unor diferențe regionale foarte mari, recolta din acest an fiind caracterizată de „o pantă puternică nord-sud”.

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Rukwied, care are propria fermă în regiunea Heilbronn, în sud-vestul Germaniei, spune că nu a avut „ploi semnificative de la mijlocul lunii iunie”, ceea ce înseamnă că „furajele nu mai cresc”.

În regiunile cele mai afectate de secetă și temperaturi anormal de ridicate, lipsa precipitațiilor a dus la randamente scăzute și chiar la pierderea unor culturi, potrivit DBV.

Chiar dacă temperaturile au scăzut în ultimele zile, efectele secetei sunt deja prea severe în unele zone. În special în landurile Baden-Württemberg și Bavaria, pagubele sunt importante. „De exemplu, la porumb, ploaia nu va mai ajuta”, a subliniat Rukwied.

Rapița, printre culturile cele mai afectate

Pe lângă căldură și secetă, culturile au fost afectate și de dăunători, care au contribuit la degradarea calității recoltelor.

Rapița de iarnă este una dintre culturile cele mai afectate, cu o scădere de 20% a randamentului.

În cazul orzului de iarnă, situația este mai bună. Randamentele au scăzut cu doar 4%, în condițiile în care suprafața cultivată a fost mai mare, iar orzul „ajunsese în mare măsură la maturitate înainte de valul de căldură și a putut fi recoltat mai devreme”.

Fermierii germani se confruntă și cu presiuni financiare

Recoltele slabe vin într-un moment în care situația economică a fermierilor germani este deja dificilă.

„Situația economică este foarte tensionată în multe ferme”, a explicat Rukwied. Pentru unii dintre fermieri, problema este dacă vor avea suficienți bani pentru a finanța următoarea recoltă: „Oare voi putea prefinanța următoarea recoltă?”

Potrivit DBV, fermierii sunt afectați de prețurile scăzute ale produselor agricole și de costurile ridicate ale factorilor de producție, precum motorina, pesticidele și îngrășămintele. Aceste costuri „au un impact puternic asupra lichidității multor ferme”.

În acest context, președintele DBV consideră „imperativ” ca guvernul federal să adopte un program de urgență pentru agricultură, inclusiv „o reducere imediată a taxei pe motorină”.

Ministrul german al Agriculturii, Alois Rainer, a declarat marți pentru cotidianul regional Rheinische Post că va solicita sprijin din partea Uniunii Europene, în condițiile în care seceta „face ravagii în rândul culturilor agricole”.