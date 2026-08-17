Creșterea și volatilitatea costurilor cu materiile prime reprezintă una dintre principalele vulnerabilități pentru industria HoReCa, în contextul în care operatorii au ajuns la o limită în ceea ce privește majorarea prețurilor, spune Radu Savopol, cofondator 5 to go. El estimează că românii vor continua să iasă în oraș, însă vor fi mai atenți la cheltuieli, iar valoarea medie a bonului ar putea scădea.

Radu Savopol, cofondator al 5 to go, spune că industria HoReCa intră în a doua parte a anului cu bugetele deja construite și cu o imagine mai clară asupra taxelor, însă există în continuare un factor dificil de anticipat: costurile materiilor prime și ale materialelor.

„Vulnerabilitățile pot să apară din creșterea de materii prime. Asta poate să afecteze industria HoReCa. În rest, lucrurile sunt stabile, taxele le știm, bugetele ni le-am făcut până la finalul anului”, a declarat Radu Savopol într-un interviu acordat G4Food.

Materiile prime și ambalajele, greu de controlat

Potrivit antreprenorului, problema este că evoluția unor costuri poate fi influențată de evenimente care au loc la mii de kilometri distanță și care nu pot fi controlate de operatorii din România.

Savopol a dat ca exemplu efectele conflictelor din Orientul Mijlociu asupra industriei petroliere, cu impact ulterior asupra costurilor pentru plastic, carton și transport maritim.

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„Nici nu te aștepți ca un conflict undeva pe glob să îți impacteze, într-o țară din estul Europei, costurile cu materia primă”, a explicat el.

Pentru operatorii HoReCa, o creștere rapidă a acestor costuri se poate transfera în prețurile din meniu. Problema este că majorările nu pot fi aplicate la nesfârșit fără ca acestea să afecteze comportamentul consumatorilor.

Românii vor continua să iasă, dar vor fi mai atenți la bani

Radu Savopol consideră că atitudinea consumatorilor s-a schimbat față de anul trecut. Românii sunt mai atenți la ceea ce cumpără și nu mai cheltuie la fel de relaxat.

„Probabil sunt un pic mai atenți la ceea ce consumă. Probabil nu mai este aceeași exuberanță și aceeași lejeritate în a consuma și a ieși și a cheltui banii până la ultimul leu”, spune antreprenorul.

El nu se așteaptă însă ca nevoia de socializare să dispară. Savopol face o paralelă cu perioada 2008-2010, când, chiar și în condiții economice dificile, oamenii au continuat să se întâlnească la cafenele, restaurante sau alte localuri.

În opinia sa, numărul tranzacțiilor ar putea să nu scadă semnificativ, însă consumatorii vor fi mai atenți la ceea ce comandă.

„Numărul de tranzacții nu o să scadă, dar probabil un pic media pe bon o să fie impactată”, afirmă Radu Savopol.

Cum pot rămâne business-urile din HoReCa sustenabile

În aceste condiții, menținerea profitabilității devine una dintre principalele provocări pentru operatorii din industrie.

Savopol consideră că există o limită până la care prețurile pot fi majorate. După acel punct, consumatorii pot renunța la anumite ieșiri sau pot reduce consumul.

„La un moment dat există o barieră în care, dacă crești prețurile și mai mult, e clar că o să-ți plece oaspeții”, explică fondatorul 5 to go.

În acest scenariu, unele companii ar putea fi nevoite să accepte pentru o perioadă de unul sau doi ani o profitabilitate mai redusă, pentru a-și păstra clienții și poziția pe piață.

Oportunități pentru companii

În ciuda presiunilor asupra costurilor și consumului, Savopol vede oportunități pentru companiile care au o situație financiară stabilă și care și-au construit businessurile cu o perspectivă pe termen lung.

Acestea ar putea avea posibilitatea de a achiziționa alte afaceri sau de a prelua spații comerciale într-o perioadă în care unii operatori mai vulnerabili ar putea ieși din piață.

„Companiile care sunt stabile, au trecut prin perioade grele, s-au consolidat și au gândit business-ul pe termen lung, cu siguranță au oportunități de a achiziționa alte business-uri, de a găsi mai multe spații”, spune el.

Savopol consideră că România are în continuare loc pentru noi concepte în HoReCa. Un avantaj este chiar apetitul românilor pentru ieșirile în oraș și pentru socializare.

Radu Savopol: România poate atrage mai mulți turiști prin gastronomie și cafea

Un alt potențial insuficient exploatat este turismul, inclusiv turismul gastronomic și cel asociat industriei cafelei.

Savopol consideră că România are deja orașe care pot concura cu destinații europene cunoscute pentru cultura cafelei. Bucureștiul, Clujul și Brașovul sunt, în opinia sa, exemple de centre urbane care pot deveni destinații pentru turiștii interesați de cafea.

„Eu cred că și cafeaua poate să fie o ancoră pentru cei tineri. Gastronomia la fel”, afirmă antreprenorul.

El vede potențial și în orașe precum Constanța, dar și în localitățile mai mici, unde turismul rural se dezvoltă și unde gastronomia locală poate deveni un element de atracție.

Savopol pledează pentru o strategie nouă de promovare a României

Pentru a atrage mai mulți turiști străini, antreprenorul consideră că este nevoie de o strategie de promovare mai adaptată modului în care turiștii aleg astăzi o destinație.

Savopol susține ideea existenței, pentru o perioadă de cinci ani, a unui Minister al Turismului cu o echipă tânără și dinamică, capabilă să folosească instrumentele actuale de promovare.

El critică modelele tradiționale de promovare la târgurile de turism și consideră că România ar trebui să folosească mai mult social media și creatorii de conținut.

„Nu promovare cu un flyer și cu un pix la un târg de turism. Cred că lucrurile s-au schimbat”, spune Savopol.

În opinia sa, există deja exemple în România de restaurante și cafenele care atrag singure turiști străini, inclusiv prin expunerea pe social media.

Festivalurile, o „ancoră” pentru turiștii tineri

Festivalurile mari organizate în România reprezintă, de asemenea, o oportunitate de promovare turistică, consideră Radu Savopol.

El vede în acestea o modalitate de a aduce în țară turiști tineri care, dacă au o experiență bună, pot reveni ulterior în România și pot păstra destinația în preferințele lor de călătorie.

„Sunt trei-patru festivaluri mari, fiecare cu nișa lui, care poate să fie o ancoră extraordinară de a atrage turiști”, afirmă antreprenorul.

În opinia sa, efectul poate depăși perioada festivalului. Un turist care descoperă România la 20 și ceva de ani poate reveni ulterior, inclusiv pentru gastronomie, cultură, city-breakuri sau turism rural.

Pentru Savopol, România are deja multe dintre ingredientele necesare pentru a deveni o destinație mai atractivă. Problema este, în principal, promovarea lor.

„Eu cred că e totul doar de promovare”, a concluzionat cofondatorul 5 to go.