Lacurile Mead și Powell au coborât la cele mai reduse niveluri înregistrate până acum, pe fondul secetei persistente din vestul Statelor Unite.

Situația evidențiază dificultățile cu care se confruntă fluviul Colorado, o sursă esențială de apă pentru aproximativ 40 de milioane de persoane din șapte state americane, comunități indigene și Mexic. Fluviul susține, de asemenea, agricultura și producția de energie electrică din regiune.

Lacul Powell a coborât sub recordul din 2023

Duminică, nivelul Lacului Powell a ajuns la 1.072,83 metri deasupra nivelului mării, cu câțiva centimetri sub minimul istoric înregistrat în 2023.

Lacul Powell este al doilea cel mai mare rezervor de apă din Statele Unite. Acesta este format în spatele barajului Glen Canyon și are un rol important în alimentarea cu apă și producerea energiei hidroelectrice.

Nivelul actual se află la aproximativ nouă metri de pragul sub care turbinele barajului nu ar mai putea produce energie electrică, potrivit [informațiilor publicate de Associated Press.

Lacul Mead, cel mai mare rezervor din Statele Unite, a atins la rândul său un minim istoric în săptămâna precedentă. Duminică, nivelul apei era de 316,9 metri deasupra nivelului mării, conform datelor Biroului pentru Reabilitarea Teritoriilor din Statele Unite (Bureau of Reclamation).

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Rezervorul este format în spatele barajului Hoover, între statele Arizona și Nevada. Datele federale indicau la începutul lunii august că Lacul Mead mai conținea aproximativ 27% din capacitatea sa totală.

Producția de energie electrică este amenințată

Nivelurile celor două lacuri se apropie de pragurile critice pentru funcționarea hidrocentralelor. La Lacul Mead, coborârea apei până la aproximativ 315,5 metri ar obliga la oprirea unor turbine și ar reduce puternic capacitatea de producție a barajului Hoover.

Criza este provocată de o combinație între utilizarea excesivă a apei, seceta prelungită, temperaturile ridicate și cantitatea redusă de zăpadă din Munții Stâncoși. Topirea zăpezii reprezintă una dintre principalele surse care alimentează fluviul Colorado.

Cele două lacuri distribuie apa pe parcursul întregului an, inclusiv în perioadele fără precipitații. Scăderea rezervelor afectează astfel alimentarea orașelor, irigațiile, ecosistemele și producția de energie.

Statele nu s-au înțeles asupra împărțirii apei

California, Arizona, Nevada, Colorado, Utah, Wyoming și New Mexico negociază de mai mulți ani un nou sistem de împărțire a apei fluviului Colorado. Statele nu au reușit însă să ajungă la un acord asupra reducerilor care trebuie acceptate de fiecare regiune.

Impasul a determinat administrația președintelui Donald Trump să prezinte, la sfârșitul lunii iulie, un plan federal pentru gestionarea rezervelor după expirarea actualelor reguli. Propunerea permite autorităților federale să impună restricții statelor California, Arizona și Nevada. Acestea ar urma să-și reducă utilizarea colectivă a apei la aproximativ 3,7 miliarde de metri cubi anual până în 2036.

Planul nu solicită reduceri la fel de mari statelor Colorado, Utah, Wyoming și New Mexico, situate în bazinul superior al fluviului. Diferența de tratament a fost contestată și ar putea provoca o dispută juridică între state. Arizona a alocat deja câteva milioane de dolari pentru eventuale procese. Între timp, prognozele federale arată că nivelul Lacului Mead ar putea continua să scadă în lunile următoare.

Cele două minime istorice arată că problema fluviului Colorado nu mai poate fi rezolvată numai prin măsuri temporare. Fără un acord între state și reduceri durabile ale consumului, alimentarea cu apă și producția de energie din vestul american vor rămâne vulnerabile.