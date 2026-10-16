Și prim-miniștrii gătesc. Sanae Takaichi, prima femeie care ocupă această funcție în Japonia, susține că acticitățile casnice și machiajul îi ocupă câteva ore zilnic

16 oct. 2026, Articole / Reportaje
Și prim-miniștrii gătesc. Sanae Takaichi, prima femeie care ocupă această funcție în Japonia, susține că acticitățile casnice și machiajul îi ocupă câteva ore zilnic
Foto: Wikipedia
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Cuprins
  1. „Muncesc suplimentar față de un premier bărbat”
  2. Între critică și solidaritate

Declarațiile recente ale premierului Japoniei, Sanae Takaichi, prima femeie din istoria țării care ocupă această funcție, au aprins un val de dezbateri aprinse în societatea niponă. În cadrul unei ședințe parlamentare dominate covârșitor de bărbați, șefa Executivului a mărturisit că programul său zilnic este considerabil mai încărcat decât cel al predecesorilor săi bărbați din cauza cerințelor de îngrijire personală și a treburilor casnice, relatează Mediafax.

„Muncesc suplimentar față de un premier bărbat”

Întreruptă de întrebări pe teme grele de politică externă și buget, Takaichi a profitat de moment pentru a dezvălui presiunea invizibilă a rutinei sale zilnice: „Să găsesc timpul pentru a mă așeza și a mă concentra cu mintea cu adevărat limpede este o provocare. Simt că, în comparație cu un prim-ministru bărbat, aș putea petrece trei sau patru ore în plus pe zi doar cu machiajul, pregătirea imaginii, gătitul și treburile casnice”, s-a plâns Sanae Takaichi, premierul Japoniei.

Remarcile premierului au adus în prim-plan conceptul japonez midashinami, un cod nescris de etichetă socială și profesională privind aspectul fizic impecabil. Pentru femeile din Japonia, midashinami impune un machiaj riguros adaptat, coafură îngrijită și ținute stricte, cerințe care nu au un echivalent la fel de cronofag pentru bărbați.

Declarația a rezonat puternic într-o țară în care împărțirea sarcinilor casnice rămâne profund inegală, iar femeile din cariere de vârf poartă o dublă povară: trebuie să aibă o performanță egală cu cea a bărbaților, dar și o imagine publică impecabilă și să gestioneze treburilor casnice.

Între critică și solidaritate

Intervenția premierului a împărțit opinia publică din Japonia, generând reacții intense în mediul online și în presa internațională.

Susținătorii consideră că Takaichi a adus la lumină o problemă tabu, dând voce milioanelor de femei din Japonia care încearcă să îmbine cariera cu gospodăria. Scriitoarea conservatoare Kotoe Hashimoto a apărat-o pe rețeaua X, întrebând retoric dacă criticii ar fi preferat ca primul premier femeie al țării să se prezinte neîngrijită în fața Parlamentului.

Scepticii însă se aîntreabă dacă un șef de guvern ar trebui să aloce atât de mult timp imaginii în timpul unor crize economice sau geopolitice.

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