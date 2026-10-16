Germania pregătește o taxă pe băuturile cu zahăr din 2027. Cât ar putea plăti în plus consumatorii și ce produse sunt vizate

16 oct. 2026, Articole / Reportaje
Germania pregătește o taxă pe băuturile cu zahăr din 2027. Cât ar putea plăti în plus consumatorii și ce produse sunt vizate
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Cabinetul german a aprobat un proiect de lege care prevede introducerea unei taxe pe băuturile îndulcite cu zahăr de la 1 iulie 2027. Măsura urmărește să contribuie la finanțarea sistemului public de asigurări de sănătate și să reducă presiunea pentru majorarea contribuțiilor plătite de populație.

Dacă va fi adoptată de Bundestag, parlamentul federal german, taxa va intra în vigoare la 1 iulie 2027. Coaliția de guvernare urmărește să obțină venituri suplimentare la bugetul federal și să încurajeze producătorii să reducă nivelul de zahăr din băuturi și să ofere produse mai sănătoase, potrivit Euronews. 

Taxa este menită să reducă presiunea asupra sistemului de sănătate, care suportă anual costuri de peste 2 miliarde de euro asociate consumului ridicat de băuturi îndulcite cu zahăr. Acest consum contribuie la apariția obezității, diabetului și cariilor dentare.

Potrivit guvernului federal, prin această măsură Germania răspunde unor solicitări formulate de mult timp de organizații din domeniul sănătății, cercetării științifice, protecției copiilor și protecției consumatorilor.

Autoritățile estimează că taxa va aduce venituri suplimentare de 690 de milioane de euro în 2027 și de 925 de milioane de euro în 2028.

Potrivit guvernului federal, banii ar urma să contribuie la limitarea reducerilor planificate ale subvenției acordate fondului central de asigurări de sănătate. Astfel, ar putea fi redusă presiunea pentru majorarea contribuțiilor la asigurările publice de sănătate.

Ce băuturi vor fi taxate și cât ar putea costa în plus

Conform proiectului de lege, taxa se va aplica băuturilor care au un conținut total de zahăr de cel puțin 5 grame la 100 de mililitri.

Pentru băuturile care conțin cel puțin 5 grame, dar mai puțin de 8 grame de zahăr la 100 de mililitri, taxa propusă este de 0,26 euro pe litru. În cazul băuturilor cu un conținut de cel puțin 8 grame de zahăr la 100 de mililitri, aceasta va fi de 0,32 euro pe litru.

Lista include băuturi răcoritoare precum Coca-Cola, ceaiuri reci îndulcite, băuturi energizante, nectaruri de fructe și concentrate de suc cu zahăr adăugat.

Băuturile alcoolice și variantele lor fără alcool nu sunt incluse în plan. De asemenea, ar urma să fie exceptate băuturile din lapte, ovăz și orez, sucurile pure de fructe și legume, precum și băuturile îndulcite cu îndulcitori în loc de zahăr.

Deși taxa va fi plătită de producători sau de angrosiști, guvernul federal se așteaptă ca prețurile băuturilor îndulcite cu zahăr să crească pentru consumatori cu câteva zeci de cenți.

Ce producători ar putea fi scutiți de taxă

Producătorii mici și independenți, cu un volum anual de producție de până la 70.000 de litri, ar urma să fie scutiți de taxă.

O altă scutire, destinată companiilor care produc până la un milion de litri pe an, ar necesita aprobarea Comisiei Europene, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat.

De ce este contestată taxa pe băuturile cu zahăr

Măsura a fost criticată atât înainte, cât și după ce coaliția de guvernare a ajuns la un acord.

Potrivit serviciului de știri Tagesschau al postului public german ARD, Boris Rhein, premierul landului Hessa și membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a declarat că taxa va scumpi băuturile și ar putea pune în pericol locuri de muncă din industria băuturilor.

Și organizația americană Tax Foundation a pus sub semnul întrebării beneficiile pentru sănătate ale taxelor aplicate băuturilor îndulcite cu zahăr, într-un raport publicat în 2025.

„Deși taxele aplicate băuturilor îndulcite cu zahăr par să le crească prețurile, nu există dovezi privind îmbunătățiri semnificative ale rezultatelor în materie de sănătate ca urmare a scumpirii acestor băuturi”, au susținut autorii raportului.

Ce alte țări europene taxează băuturile îndulcite cu zahăr

Prin această măsură, Germania s-ar alătura mai multor state membre ale Uniunii Europene care taxează deja băuturile îndulcite cu zahăr, printre care Franța, Portugalia și Ungaria.

În Ungaria, o taxă mai amplă aplicată produselor considerate relevante pentru sănătatea publică este în vigoare din 2011.

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