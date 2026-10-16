Deranjați de păsările vecinilor. Găinile lăsate libere au adus unei femei dintr-un sat maramureșan o amendă de 500 de lei. „Nu poți pune GPS găinii”

16 oct. 2026, Articole / Reportaje
Deranjați de păsările vecinilor. Găinile lăsate libere au adus unei femei dintr-un sat maramureșan o amendă de 500 de lei. „Nu poți pune GPS găinii”
Sursa foto: Dreamstime
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Cuprins
  1. Amendă pentru „găini nesupravegheate”
  2. Reacția familiei: „Dacă eram în centrul Clujului, înțelegeam”

Un incident bizar petrecut într-una dintre cele mai promovate destinații agroturistice din România, satul Breb din județul Maramureș, s-a lăsat cu intervenția poliției și o sancțiune contravențională. O localnică a fost amendată cu 500 de lei după ce găinile din curtea sa au ieșit pe uliță, au pătruns în gospodăria unei vecine și i-au murdărit pavajul, anunță Mediafax.

Amendă pentru „găini nesupravegheate”

Potrivit procesului-verbal încheiat pe 7 octombrie 2026 de către polițiștii din Ocna Șugatag, femeia ar fi lăsat păsările de curte nesupravegheate în perioada 2-6 octombrie. În acest interval, găinile au trecut gardul și au ajuns pe proprietatea vecinei, murdărindu-i curtea pavată.

Poliția i-a aplicat proprietarei o amendă de 500 de lei, cu posibilitatea de a achita jumătate din sumă (250 de lei) în termen de 15 zile.

Reacția familiei: „Dacă eram în centrul Clujului, înțelegeam”

Soțul femeii amendate, Viorel Marinca, consideră decizia poliției un exces de zel ridicol pentru mediul rural și anunță că va contesta procesul-verbal în instanță.

„Nu poți pune GPS pe găină, nu e vacă sau oaie. Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic, dar suntem la țară, în Breb, un sat promovat tocmai pentru tradiții și agroturism. Înainte, astfel de mici neînțelegeri între vecini se rezolvau omenește, fără poliție”, a afirmat Viorel Marinca

Bărbatul susține că nu suma în sine este problema, ci absurditatea situației: într-o gospodărie la țară este aproape imposibil să împiedici complet păsările să găsească găuri în gard sau să sară peste el, mai ales când satul își păstrează stilul de viață.

Familia urmează să depună plângere împotriva procesului-verbal, lăsând instanța să decidă dacă lăsarea găinilor libere să umble pe ulițele din Breb constituie o abatere de la ordinea publică.

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