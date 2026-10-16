Cum a ajuns o mare putere agroalimentară europeană să aibă printre cele mai mari scumpiri la alimente

16 oct. 2026, Articole / Reportaje
Cum a ajuns o mare putere agroalimentară europeană să aibă printre cele mai mari scumpiri la alimente
Sursa foto: Pixabay/ElasticComputeFarm
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Cuprins
  1. Cum a ajuns Spania să aibă prețuri mai mari la alimente decât alte țări europene
  2. Supermarketurile, la limita capacității de amortizare a costurilor
  3. Explicația Băncii Spaniei: modificarea structurii coșului de cumpărături și prețul uleiului de măsline

Deși este considerată unul dintre principalii piloni agroalimentari ai continentului, Spania ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la alimente. În luna august, alimentele s-au scumpit cu 2,3% interanual, fiind devansată doar de Cipru (3,8%), potrivit datelor furnizate de Eurostat. Tendința de scumpire s-a accentuat în septembrie, când inflația pe segmentul alimentar a atins 2,7%.

Cum a ajuns Spania să aibă prețuri mai mari la alimente decât alte țări europene

Comparativ, marile economii din UE au înregistrat evoluții mult mai moderate:

  • Franța și Italia: +1,1% (mai puțin de jumătate din rata Spaniei)
  • Germania: +0,2%
  • Belgia: Prețuri stabile
  • Țările de Jos: Scădere de 1%
  • Suedia: Scădere record de 6,2%.

Ritmul accelerat al scumpirilor adaugă o presiune financiară uriașă asupra bugetului gospodăriilor spaniole, într-un moment în care inflația generală din septembrie a urcat la 4,9%, impulsionată de costurile la energie și carburanți.

Supermarketurile, la limita capacității de amortizare a costurilor

Rețelele de distribuție din Spania susțin că au absorbit o parte din scumpiri prin reducerea marjelor de profit și eficientizarea proceselor logistice. Cu toate acestea, reprezentanții sectorului avertizează că nu vor putea menține aceste prețuri dacă cheltuielile de aprovizionare, transport și energie continuă să crească.

Purtătorii de cuvânt ai patronatului supermarketurilor evaluează la peste 130 de milioane de euro costurile acumulate de la izbucnirea noilor tensiuni din Orientul Mijlociu (un impact de 20-25 milioane de euro pe lună). Cele mai afectate categorii sunt:

  • Serviciile de ajustare a rețelei electrice: +53% într-un singur an
  • Motorina: +35,5%
  • Materiile prime pentru ambalajele din plastic: +25%.

Deși ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, a cerut marilor lanțuri comerciale să evite scumpirile la raft, patronatului supermarketurilor și Asociația Industriei Alimentare și a Băuturilor solicită sprijin guvernamental direct, avertizând că măsurile actuale împotriva șocului energetic nu sunt suficiente.

Explicația Băncii Spaniei: modificarea structurii coșului de cumpărături și prețul uleiului de măsline

Între anii 2019 și 2024, prețul relativ al alimentelor a crescut în Spania cu 19%, comparativ cu media de 13% înregistrată în zona euro.

Analiștii Băncii Spaniei explică această diferență prin structura specifică a coșului de consum al gospodăriilor spaniolilor. Produse de bază tradiționale care au suferit majorări drastice de preț la nivel global, precum uleiul de măsline, au o pondere mult mai mare în cheltuielile zilnice din Spania decât în nordul sau centrul Europei, amplificând astfel impactul inflației alimentare generale, relatează La Razon.

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