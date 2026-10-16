37 de kilograme de dulciuri, găsite la percheziția locuinței unui român din Germania / Tânărul este cercetat pentru furt dintr-un supermarket

16 oct. 2026, Articole / Reportaje
37 de kilograme de dulciuri, găsite la percheziția locuinței unui român din Germania / Tânărul este cercetat pentru furt dintr-un supermarket
sursa foto: Unsplash/ Denny Müller
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Cuprins
  1. Un martor l-a oprit înainte să părăsească magazinul
  2. 37 de kilograme de dulciuri și alte produse, găsite la percheziție

Un român de 25 de ani este cercetat în Germania pentru furt dintr-un supermarket din Ochsenfurt, Bavaria, iar ancheta s-a extins după ce polițiștii au găsit la locuința folosită de acesta 37 de kilograme de dulciuri, parfumuri, produse alimentare și cosmetice despre care există suspiciunea că provin din alte furturi, relatează Mediafax, citând Mainfranken News.

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 18:55, într-un supermarket de pe Dr.-Martin-Luther-Straße. Potrivit poliției germane, tânărul ar fi luat produse în valoare de peste 100 de euro și le-ar fi ascuns în pantalonii de trening.

Un martor l-a oprit înainte să părăsească magazinul

Românul ar fi încercat să treacă de zona caselor fără să achite produsele, însă comportamentul său a atras atenția unui martor. Acesta l-a abordat, iar o angajată a magazinului a alertat poliția. În timpul verificărilor, anchetatorii au găsit indicii care i-au făcut să analizeze și posibilitatea ca tânărul să fi fost implicat într-un furt asemănător, produs cu o zi înainte în același supermarket.

Poliția verifică imaginile camerelor de supraveghere pentru a stabili dacă există o legătură între cele două incidente.

37 de kilograme de dulciuri și alte produse, găsite la percheziție

După consultarea procurorilor, autoritățile au dispus o percheziție la locuința folosită de suspect. Acolo, polițiștii au găsit 37 de kilograme de dulciuri, dar și parfumuri, alte produse alimentare și articole cosmetice. Anchetatorii încearcă acum să stabilească proveniența bunurilor și dacă acestea pot fi legate de alte furturi.

Pentru că tânărul nu a putut indica un domiciliu stabil în Germania, procurorii au dispus reținerea unei garanții financiare, măsură utilizată în anumite situații pentru a asigura desfășurarea procedurilor judiciare. Poliția din Ochsenfurt continuă cercetările pentru furt din magazin și verifică dacă românul poate fi pus în legătură și cu alte incidente similare.

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