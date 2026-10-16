Tradițional, comunitatea științifică a considerat că plasticele, folosite la scară masivă în ambalaje alimentare, sticle de apă sau jucării, sunt chimic inerte și, prin urmare, inofensive. Un studiu de referință publicat în prestigioasa revistă Nature dărâmă însă această teorie: atunci când particulele de microplastic și nanoplastic vin în contact cu apa, ele generează o activitate chimică neașteptată, declanșând molecule reactive capabile să distrugă ADN-ul și țesuturile umane.

Mecanismul invizibil: cum se creează stresul oxidativ în prezența apei

Cercetarea coordonată de echipa profesorului Wei Min de la Universitatea Columbia (SUA) demonstrează că fragmentarea plasticului în particule minuscule crește suprafața de contact expusă a polimerilor. Interacțiunea dintre această suprafață și apă generează spontan specii reactive de oxigen, cunoscuți popular sub numele de radicali liberi de oxigen.

„Plasticele au fost considerate materiale chimic inerte. Descoperirea noastră contestă radical această concepție. Deși materialul ca întreg poate părea stabil, la nivel microscopic, interacțiunea sa cu apa declanșează o activitate chimică neașteptată,” explică Prof. Wei Min de la Universitatea Columbia.

Deși organismul uman produce acești radicali în mod natural pentru funcții imunitare și de semnalizare celulară, o cantitate excesivă cauzează stres oxidativ. Acest fenomen duce la atacarea directă a moleculelor biologice esențiale provocând distrugerea membranelor celulare și a proteinelor, degradarea directă a lanțurilor de ADN, declanșarea unor procese inflamatorii severe și citotoxicitate.

Și în sticlele de apă și în fluxul sangvin

Echipa de cercetători subliniază că acest mecanism funcționează indiferent dacă microplasticele se află într-o sticlă de apă potabilă sau dacă au fost deja absorbite în sistemul sangvin uman.

Studii epidemiologice anterioare au asociat deja prezența nanoplasticelor cu afectarea sănătății reproductive, boli cardiovasculare, afecțiuni neurologice și creșterea incidenței cazurilor de cancer. Totuși, legătura cauzală rămaseră ambiguă. Descoperirea reacției chimice cu apa oferă piesa lipsă din puzzle-ul biologic: explicația pentru care niște particule considerate până acum „neutre” provoacă răspunsuri inflamatorii grave în organismele vii.

Reacția comunității științifice: o schimbare de paradigmă

Experții independenți salută rezultatele studiului, considerând că acestea elimină argumentele celor care minimizau riscurile expunerii la plastic. Alba Hernández Bonilla, profesor de genetică la Universitatea Autonomă din Barcelona, explică faptul că cercetarea deschide o nouă eră: „Studiul dărâmă o teorie utilizată adesea de cei care susțineau că microplasticele sunt inerte. Dacă interacțiunea cu apa generează radicali liberi de oxigen, impactul lor asupra sănătății trebuie reevaluat complet.”

June-Woo Park, cercetător la Institutul Coreean de Toxicologie, notează că dovezile privind generarea de radicali liberi de oxigen vor constitui o bază de date fundamentală pentru noile reglementări internaționale privind siguranța ambalajelor și gestionarea deșeurilor din plastic.

Cercetătorii avertizează însă că, deși mecanismul potențial nociv a fost dovedit, pasul următor constă în determinarea pragului exact de expunere la care microplasticele din apă declanșează boli cronice în organismul uman, scrie El Pais.