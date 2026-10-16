Supermarketurile din mai multe orașe din provincia Foggia, în regiunea Puglia, au fost luate cu asalt vineri dimineață de oameni care se tem că lipsa carburanților va afecta aprovizionarea cu alimente. Raioanele de carne și pâine s-au golit în câteva ore, iar unele magazine nu au mai primit marfă de marți, relatează Mediafax, citând Fanpage.

„Oamenii ieșeau din supermarketuri cu cărucioarele pline, acum rafturile sunt aproape goale”, a povestit Vanessa, angajată în vârstă de 28 de ani la supermarketul Pro7 din San Severo. „Nu mă tem de dezordine, pentru că aici ne cunoaștem toți, dar teama că rămânem fără mâncare există.”

Magazinul din San Severo trebuia să fie aprovizionat marți, însă transportul nu a mai ajuns. „Camionul care trebuia să ne aducă marfa a rămas blocat, șoferul a fost și agresat și i s-a furat o parte din marfă. A rămas blocat în camion aproape trei zile”, a declarat angajata. Pe fondul incertitudinii, clienții au început să cumpere cantități mai mari de alimente, iar unii dintre ei le-au recomandat proprietarilor magazinului să închidă și să se alăture protestului transportatorilor.

Ulterior, mai mulți localnici au ieșit în piață și au urmat coloanele de camioane care traversau orașul.

Făină, ouă, lapte, fructe și legume lipsesc din magazine

Problemele de aprovizionare sunt mai vizibile în orașele mici din provincia Foggia, printre care Cerignola, San Severo și Lucera. Din unele supermarketuri lipsesc făina, ouăle, laptele, fructele și legumele, iar produsele proaspete sunt printre primele care au dispărut de pe rafturi.

Primarii din zona Gargano avertizează că situația se apropie de un punct critic, în condițiile în care transporturile de mărfuri sunt blocate de mai multe zile.

Criza de aprovizionare este legată de protestele transportatorilor și agricultorilor din Puglia. Aceștia protestează de câteva zile față de creșterea prețurilor carburanților și față de scăderea prețului uleiului de măsline. În mai multe puncte au fost organizate blocaje la intrările pe autostradă, pe centuri și pe principalele drumuri.

La Foggia, protestele continuă de duminică. Situația a fost complicată și de protestul muncitorilor de la fosta oțelărie Ilva, care au blocat, începând din 12 octombrie, accesul la rafinăria Eni din Taranto. Unitatea alimentează cu carburanți regiunile Puglia, Basilicata și Calabria.

Protestele se extind și în alte regiuni

Mișcările de protest se extind acum și în Sicilia, Basilicata și Campania. Primarul orașului Bari, Vito Leccese, a avertizat că lipsa carburanților ar putea afecta în zilele următoare inclusiv serviciile publice, printre care colectarea deșeurilor și transportul în comun.

Guvernul italian i-a convocat pe reprezentanții transportatorilor la Ministerul Transporturilor pentru discuții pe 27 octombrie.

Până atunci, în mai multe localități din Puglia, principala preocupare rămâne aprovizionarea cu alimente de bază, în condițiile în care magazinele primesc tot mai greu marfă, iar cumpărătorii încearcă să își facă provizii.