O problemă observată de multe ori de consumatori a fost sancționată de ANPC: prețul de la raft nu coincide cu cel de pe bon

16 oct. 2026, Articole / Reportaje
O problemă observată de multe ori de consumatori a fost sancționată de ANPC: prețul de la raft nu coincide cu cel de pe bon
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Cuprins
  1. Peste 1.800 de operatori economici verificați de ANPC
  2. Prețul de la raft diferit de cel plătit în realitate
  3. Condiții neigienice în bucătăriile restaurantelor

Alimente cu termenul de valabilitate depășit, legume și fructe mucegăite, ulei de prăjit degradat termic, ustensile pline de rugină și neconcordanțe grave între prețurile de la raft și cele de pe bonul fiscal. Acesta este bilanțul unei ample campanii de inspecție desfășurate la nivel național de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), anunță Mediafax.

Peste 1.800 de operatori economici verificați de ANPC

În cadrul controalelor derulate în perioada 12-16 octombrie 2026, inspectorii ANPC au verificat peste 1.800 de firme din sectorul comerțului alimentar, nealimentar și al alimentației publice.

Măsurile contravenționale și administrative aplicate au inclus:

  • 1.046 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,6 milioane de lei.
  • 756 de avertismente.
  • Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 322.000 de lei.
  • Oprirea temporară de la vânzare pentru marfă evaluată la peste 438.000 de lei.
  • Sistarea temporară a activității pentru 8 operatori economici până la remedierea completă a deficiențelor.
  • Valoarea totală a mărfurilor verificate pe parcursul celor patru zile a depășit 5,1 milioane de lei.

Prețul de la raft diferit de cel plătit în realitate

La rafturile magazinelor și supermarketurilor, echipele de control au descoperit o serie de abateri grave de la normele de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor:

  • Alimente și produse expirate: Produse alimentare cu data-limită de consum depășită și detergenți expirați.
  • Fructe și legume depreciate: Produse vegetale cu urme vizibile de alterare, depuneri de mucegai, striviri sau plante ofilite puse la vânzare.
  • Nerespectarea prețurilor: Diferențe directe între prețul mai mic afișat pe eticheta de la raft și prețul mai mare încasat pe bonul fiscal la casa de marcat.
  • Etichetare incorectă: Lipsa elementelor de identificare ale alimentelor, lipsa instrucțiunilor în limba română la detergenți sau produse de testare (testere) fără data deschiderii specificată.

Condiții neigienice în bucătăriile restaurantelor

În sectorul de alimentație publică (restaurante, unități de catering), inspectorii au identificat riscuri majore pentru sănătatea clienților:

  • Gătirea alimentelor se făcea în unele unități cu ulei refolosit până la un grad avansat de degradare termică, iar carnea și sosurile erau păstrate la temperaturi necorespunzătoare. Spațiile de preparare prezentau depuneri groase de grăsime, arsură, reziduuri și ustensile deteriorate, acoperite de rugină.
  • În plus, ambalajele produselor congelate prezentau acumulări mari de gheață în interior, iar în spațiile tehnice au fost identificate recipiente sub presiune (butelii) cu grade avansate de coroziune.

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