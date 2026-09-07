Un bărbat îmbrăcat în uniforma platformei chineze de livrare Meituan a stârnit un val de curiozitate pe internet, după ce a fost văzut în Singapore cumpărând pateurile tradiționale curry puff pentru un client din China. Totul a ieșit la iveală pe 31 august, când Chloe, o chinezoaică stabilită în Singapore, a filmat curierul în timp aștepta la standul Hong Lim Curry Puff din mallul PLQ, aflat la scurtă distanță de aeroportul Changi. Observând că bărbatul întâmpina dificultăți de comunicare cu personalul, femeia s-a oferit să îl ajute și a aflat că acesta îndeplinea o „comandă transfrontalieră”.

A comandat un bilet de avion pentru o poftă

Curierul a explicat că un om de afaceri din China, care gustase produsele în timpul unei vizite anterioare, și-a dorit atât de mult să le deguste încât a lansat comanda prin aplicația Meituan. Pentru a-și satisface pofta, clientul a plătit 2.400 de yuani (aproximativ 360 de dolari) pentru biletul de avion al livratorului și doar 13,5 dolari singaporezi (11 dolari) pentru produsele alimentare.

Val de reacții: reclamă mascată sau poftă reală a unui om cu mulți bani?

Lansat în mediul online, videoclipul a stârnit reacții împărțite, de la fascinație la scepticism. În timp ce unii utilizatori au apreciat gestul („Să plătești atât pentru o poftă pare o nebunie, dar merită”), alții au bănuit o strategie de marketing. Cu toate acestea, martora care a filmat scena a confirmat că totul a fost o coincidență pură. La rândul său, fondatoarea patiseriei, Victoria Loh, a declarat pentru presa locală că este o recunoaștere a muncii sale și o oportunitate excelentă de a face cunoscute aromele din Singapore peste hotare.

- articolul continuă mai jos -

Avantajul călătoriei fără vize între China și Singapore

Comentariile internauților au adus în discuție și regimul de călătorie, China și Singapore având un acord de circulație fără vize din februarie 2024, dar și dorința localnicilor de a vedea gigantul chinez Meituan extinzându-se pe piața din Singapore. Deși brandul internațional al companiei, Keeta, a înregistrat două entități juridice în Singapore, reprezentanții din industrie confirmă că platforma nu operează încă activități de livrare în această țară.