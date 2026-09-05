Un restaurant fondat în 1798 continuă să funcționeze în Covent Garden, în centrul Londrei. Rules este considerat cel mai vechi restaurant al capitalei britanice, iar în cei 228 de ani de existență a devenit un reper pentru gastronomia tradițională engleză și pentru cultura londoneză, relatează CNN.

Rules a fost fondat de Thomas Rule în 1798 și și-a păstrat activitatea în aceeași zonă a Londrei, Covent Garden. De-a lungul timpului, restaurantul a atras numeroase personalități, printre care scriitorul Charles Dickens și, mult mai târziu, artista Madonna.

Localul și-a construit reputația în jurul continuității și al atmosferei istorice. Fațada, dominată de elemente roșii și aurii, este completată de un interior care păstrează aspectul unui restaurant dintr-o altă epocă.

Pereții sunt decorați cu oglinzi vechi, statui, busturi, desene și picturi. Decorul contribuie la imaginea unui loc în care tradiția are un rol la fel de important ca meniul.

Stridii, plăcinte și budincă, în centrul meniului

Bucătăria Rules rămâne fidelă gastronomiei britanice tradiționale. Filosofia restaurantului este rezumată chiar prin trei preparate înscrise pe fereastră: stridii, plăcinte și budincă.

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Restaurantul este cunoscut în special pentru preparatele din vânat. Potrivit CNN, Rules comercializează mai mult vânat decât orice alt restaurant din Regatul Unit. În meniu se regăsesc, printre altele, iepure și bibilică, alături de deserturi inspirate din bucătăria britanică clasică.

Această orientare gastronomică face parte din identitatea localului, care nu a încercat să își transforme meniul pentru a urma fiecare schimbare de modă din industria restaurantelor.

Rules a ajuns și pe ecranele de cinema

Istoria restaurantului nu se limitează la gastronomie. Interiorul Rules a fost folosit ca decor pentru producții cinematografice și de televiziune.

Printre titlurile cunoscute în care apare restaurantul se află serialul britanic „Downton Abbey” și filmul „Spectre”, lansat în 2015, parte a francizei James Bond.

Pentru vizitatorii Londrei, restaurantul oferă astfel o combinație între gastronomie tradițională, istorie și cultura cinematografică britanică. Amplasarea sa în Covent Garden îl face accesibil și turiștilor care vor să descopere unul dintre cele mai vechi restaurante ale capitalei.

După 228 de ani, Rules continuă să funcționeze bazându-se pe aceeași idee care i-a definit existența: păstrarea unei bucătării britanice tradiționale și a unui decor în care istoria restaurantului rămâne vizibilă.