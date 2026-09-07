Numai șase fabrici tradiționale pot vinde bere la Oktoberfest. Un producător local contestă exclusivitatea, iar atribuirea marilor corturi a ajuns în instanță.

La München se pregătește o confruntare care depășește rivalitatea dintre producătorii de bere. Regulile Oktoberfest sunt contestate de o fabrică locală și de un administrator de restaurante. Criticii consideră că tradiția este folosită pentru protejarea unui grup restrâns de afaceri. Reprezentanții orașului susțin că regulile păstrează identitatea și calitatea celui mai cunoscut festival al berii.

Ediția din 2026 se va desfășura între 19 septembrie și 4 octombrie, pe terenul Theresienwiese. Este cea de-a 191-a ediție a evenimentului. Aproximativ 6,7 milioane de vizitatori sunt așteptați la München. Contribuția festivalului la economia orașului este estimată la aproximativ 1,8 miliarde de dolari, potrivit The Wall Street Journal (WSJ).

Șase fabrici împart berea vândută la Oktoberfest

Regulile orașului permit servirea berii produse de șase fabrici considerate tradiționale și consacrate: Augustiner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spaten și Hofbräuhaus. Berea trebuie fabricată în München și trebuie să respecte Legea purității berii adoptată de oraș în 1487. Este invocată și legislația germană privind puritatea berii, introdusă în 1906.

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O instanță din München a stabilit în 1990 că Oktoberfest reprezintă „festivalul berii din München”. Începând din 2022, berea Oktoberfest beneficiază și de indicație geografică protejată la nivelul Uniunii Europene. Aceste reguli au permis acelorași șase producători să furnizeze întreaga bere servită la festival. Într-un an obișnuit, consumul ajunge la aproximativ șase-șapte milioane de litri.

O fabrică înființată într-un garaj cere acces la festival

Steffen Marx a înființat Giesinger Bräu în 2006, într-un garaj. Compania a devenit între timp una dintre fabricile independente cunoscute ale orașului. Produsele sale au dreptul să utilizeze indicația geografică „bere din München”. Giesinger nu se află însă printre cele șase fabrici acceptate la Oktoberfest. Marx încearcă să schimbe situația prin organizarea unui referendum local. El are nevoie de aproximativ 35.000 de semnături pentru ca locuitorii orașului să poată vota propunerea.

Până la începutul lunii septembrie, inițiativa strânsese aproximativ 21.000 de semnături. Referendumul ar putea permite vânzarea berii Giesinger la ediția din 2027. Producătorul a făcut investiții importante pentru a respecta condițiile locale. Compania a strâns 12,4 milioane de euro pentru forarea unui puț pe terenul fabricii și a așteptat doi ani obținerea autorizației.

Orașul consideră însă că fabricarea berii în München nu este suficientă. Producătorul trebuie să demonstreze și că este o fabrică tradițională, consacrată și capabilă să aprovizioneze festivalul. Susținătorii Giesinger cred că aceste criterii sunt formulate astfel încât să blocheze apariția unor noi furnizori. Reprezentanții orașului afirmă că regulile protejează caracterul evenimentului.

Un al doilea conflict privește corturile

Disputa nu se limitează la bere. Administratorul restaurantului Münchner Stubn, Alexander Egger, contestă modul în care sunt atribuite marile corturi ale festivalului. Unele construcții pot găzdui aproximativ 8.000 de persoane și pot avea dimensiuni mai mari decât un teren de fotbal. Administrarea lor poate genera venituri importante.

Egger susține că sistemul de punctaj favorizează familiile care gestionează corturile de mai multe generații. El dorește ca atribuirea acestora să se facă printr-o procedură deschisă operatorilor din întreaga Uniune Europeană. Camera pentru achiziții publice din Bavaria Superioară a respins, în mai, cererea privind atribuirea corturilor Paulaner și Schottenhamel.

Instituția a decis că administrarea lor nu reprezintă o concesiune de servicii supusă obligatoriu regulilor europene de achiziții. Contractele nu obligă operatorii să țină corturile deschise pe întreaga durată prevăzută, a motivat instituția. Decizia a fost atacată. Curtea Supremă a Bavariei urmează să analizeze contestația pe 11 septembrie, cu numai opt zile înaintea deschiderii festivalului.

Un litru de bere costă până la 15,90 euro

Disputa privind concurența apare și pe fondul prețurilor ridicate. În 2026, un litru de bere va costa între 14,80 și 15,90 euro, în funcție de cort. Prețul mediu a crescut cu 2,38% comparativ cu ediția din 2025. Anul trecut, intervalul era cuprins între 14,50 și 15,80 euro.

Orașul München nu stabilește prețurile. Acestea sunt decise de administratorii corturilor, iar municipalitatea verifică dacă nivelurile solicitate sunt rezonabile. În localurile mari din oraș, prețurile de referință sunt cuprinse între 7,70 și 13,40 euro pentru un litru.

Procesul deschide astfel o dezbatere mai amplă. O competiție mai mare ar putea reduce prețurile, dar ar putea schimba structura și identitatea festivalului. Pentru oraș, Oktoberfest este o tradiție care trebuie protejată. Pentru noii producători și administratori, aceeași tradiție poate deveni o barieră economică greu de depășit.