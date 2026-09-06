În Grecia începe culesul strugurilor. Ritualul vechi de mii de ani care transformă recolta într-o sărbătoare

În fiecare sfârșit de august și început de septembrie, regiunile viticole ale Greciei intră în perioada recoltei. Culesul strugurilor adună familii, vecini și prieteni și păstrează obiceiuri care își au originile în Grecia antică, când vița-de-vie și vinul erau strâns legate de cultul zeului Dionysos, notează Mediafax.

Recoltarea strugurilor are loc, în general, la sfârșitul lunii august și în septembrie, înainte ca ploile de început de toamnă să afecteze producția. În satele viticole, munca începe de dimineață și implică întreaga comunitate.

Unii oameni culeg strugurii și îi așază în coșuri, în timp ce alții transportă și încarcă recolta. Cântecele, glumele și tachinările fac parte, în multe locuri, din atmosfera zilelor de recoltare.

De la cules la must și vin

După recoltare, strugurii sunt transportați către locurile unde începe procesarea. Una dintre metodele tradiționale era zdrobirea strugurilor cu picioarele, practicată în Grecia sub numele de „patitiri”.

Oamenii intrau în teascuri și zdrobeau strugurii, iar mustul rezultat era lăsat să fermenteze. În trecut, vinul putea fi păstrat ulterior în butoaie de lemn timp de aproximativ trei luni.

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Utilajele moderne au înlocuit aproape complet această metodă în producția comercială, însă călcatul strugurilor a rămas în tradiția și memoria comunităților viticole.

Fiecare regiune are propriile obiceiuri

Ritualurile recoltei diferă de la o zonă la alta. În Lefkada, exista obiceiul ca soțiile proprietarilor de vii să umple coșurile cu strugurii aleși, pe care îi acopereau cu frunze. În interior era ascunsă și o piatră, iar coșurile erau apoi păstrate până iarna într-un loc secret.

În Macedonia, femeile care participau la recoltare primeau în mod tradițional șorțuri din lână din partea soției proprietarului viei.

În alte regiuni, viticultorii lăsau intenționat o mică porțiune de vie neculeasă, ca ofrandă și gest de mulțumire adresat lui Dumnezeu.

Tradiția care duce până la Dionysos

Legătura dintre Grecia și vița-de-vie este mult mai veche decât tradițiile rurale păstrate în prezent. În Grecia antică, recoltarea strugurilor avea și o importantă componentă religioasă și era asociată cu Dionysos, zeul vinului.

Potrivit relatării preluate de Greek Reporter, un ritual presupunea ca tineri îmbrăcați în haine de femei și purtând ciorchini de struguri să alerge de la templul lui Dionysos din Atena către templul Atenei din Faliro.

Recolta era, astfel, mai mult decât o activitate agricolă. Ea făcea parte dintr-un calendar de sărbători și ceremonii în care vinul, vița-de-vie și comunitatea ocupau un loc important.

Santorini, locul unde viile au o istorie de aproximativ 3.500 de ani

Pe Santorini se păstrează una dintre cele mai cunoscute tradiții ale recoltei. Insula are vii cu o istorie de aproximativ 3.500 de ani, iar recoltarea anuală este cunoscută sub numele de „Vendema”.

Pregătirile încep încă din primele zile ale lunii august. Strugurii sunt transportați la vinăriile tradiționale, numite „Kanava”, unde soiurile verzi și cele mov sunt separate și presate.

În trecut, zdrobirea strugurilor presupunea și câteva măsuri neobișnuite. Mirosul mustului putea fi foarte puternic, astfel că persoanele care intrau în teascuri își spălau bine picioarele, purtau haine lejere și își acopereau capul cu eșarfe. Uneori își puneau frunze de busuioc după urechi pentru a masca mirosul.

Prima recoltă, dusă la biserică în Ikaria

Pe insula Ikaria, prima recoltă era legată în trecut de sărbătoarea Sfântului Ilie, celebrată pe 20 iulie. Viticultorii duceau la biserică struguri din prima recoltă pentru a fi binecuvântați de preot.

Gestul avea o valoare simbolică și era asociat cu dorința unei recolte bune pentru restul anului. După încheierea călcatului strugurilor urma o sărbătoare prin care comunitatea mulțumea pentru producția obținută.

Astăzi, tehnologia a schimbat profund atât recoltarea, cât și procesarea strugurilor. Mașinile și utilajele moderne au redus timpul și efortul necesar, însă în multe regiuni grecești recoltarea rămâne un moment în care oamenii se reunesc.

Pentru comunitățile viticole, începutul toamnei păstrează astfel o legătură între munca din vie, tradițiile locale și cultura vinului, într-un ritual ale cărui rădăcini ajung până în Antichitate.