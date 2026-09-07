O cană cu lapte cald înainte de culcare poate avea un efect liniștitor. Studiile sugerează însă că ritualul contează mai mult decât substanțele din băutură.

Laptele cald este unul dintre cele mai cunoscute remedii tradiționale pentru un somn mai bun. Obiceiul este transmis din generație în generație, iar crcetătorii au încercat să afle dacă există și o explicație biologică.

Este cunoscut faptul că laptele conține triptofan și cantități mici de melatonină. Ambele substanțe participă la reglarea somnului. Concentrațiile dintr-o singură cană sunt însă prea mici pentru a garanta un efect vizibil.

Triptofanul este un aminoacid esențial folosit de organism pentru producerea serotoninei. Aceasta contribuie la reglarea stării de spirit și favorizează relaxarea și participă și la producerea melatoninei. Hormonul este eliberat în special atunci când organismul este expus la întuneric. Melatonina semnalează apropierea perioadei de odihnă și contribuie la menținerea ritmului circadian. Aceste mecanisme explică reputația laptelui ca băutură potrivită înainte de culcare. Totuși, simpla prezență a triptofanului nu înseamnă automat că o cană de lapte induce somnul.

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Cantitatea dintr-o cană este prea mică

O analiză publicată în 2022 a constatat că administrarea a cel puțin un gram de L-triptofan poate îmbunătăți calitatea somnului. O cană cu lapte cald conține însă aproximativ 0,1 grame. Cantitatea este de circa zece ori mai mică decât doza analizată. Ar fi necesar un consum foarte mare de lapte pentru obținerea unui efect comparabil.

Și cantitatea de melatonină din laptele obișnuit este redusă. Din acest motiv, cercetătorii nu pot afirma că substanțele dintr-un singur pahar au un efect suficient de puternic.

Potrivit publicației Blic, un studiu din 2014 a asociat consumul de lapte seara cu îmbunătățirea somnului la sugari și copii mici. Laptele ar putea ajuta și persoanele în vârstă să adoarmă mai ușor și să doarmă mai mult. O altă analiză din 2020 a indicat că o alimentație echilibrată, care include lapte și produse lactate, poate îmbunătăți calitatea somnului. O altă analiză, publicată în 2023, a identificat o relație pozitivă între consumul de lactate și somn. Aceste rezultate nu demonstrează însă că laptele cald funcționează ca un somnifer. Efectul poate fi influențat de întreaga alimentație, de programul de somn și de rutina de seară.

Ritualul poate conta mai mult decât laptele

Experții recomandă păstrarea unei rutine constante înainte de culcare. Activitățile liniștitoare semnalează organismului că se apropie momentul somnului. O băutură caldă poate deveni parte a acestui ritual. Căldura, gustul familiar și asocierea cu odihna pot produce o stare de confort. Acest efect psihologic poate explica de ce unele persoane simt că adorm mai ușor după lapte. Prin urmare, laptele cald poate ajuta indirect la relaxare. Nu există însă dovezi că o singură cană furnizează suficient triptofan sau melatonină pentru a produce, singură, un efect semnificativ asupra somnului.