Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) critică dur declarațiile recente ale conducerii interimare a Ministerului Agriculturii și solicită clarificări imediate privind ajutoarele acordate cultivatorilor afectați de secetă. Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, organizația semnalează o discrepanță uriașă între cifrele avansate public la televizor și cele stipulate oficial în actele normative.

Discrepanțe majore între discursul public și proiectul de lege

Scânteia scandalului o reprezintă anunțul televizat prin care fermierii din sectorul vegetal au fost informați că vor primi maximum 100 de lei pe hectar, în condițiile în care proiectul de act normativ aflat în consultare publică menționează un plafon maxim de 523 de lei pe hectar (aproximativ 100 de euro/ha).

Reprezentanții AAC subliniază că susțin sprijinirea tuturor sectoarelor agricole, inclusiv a crescătorilor de vite și porci, însă nu pot accepta diminuarea nejustificată a sprijinului pentru culturile vegetale.

Calculul oficial infirmă suma de 100 de lei/hectar

Organizația demonstrează, pe baza Notei de fundamentare a proiectului, că limita de 100 de lei/ha nu are nicio susținere matematică:

Alocarea de la UE de 14,8 milioane euro (77,68 milioane lei), raportată la cele 553.961 de hectare calamitate de porumb și floarea-soarelui, asigură un sprijin direct de aproximativ 140 de lei/hectar, fără vreun leu din bugetul național.

Schema totală prevăzută (233,04 milioane lei) rezultă într-o medie de 421 de lei/hectar, ajungând până la plafonul maxim de 523 de lei/hectar.

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AAC atrage atenția că o sumă de 100 de lei/ha este derizorie în raport cu cheltuielile reale de înființare a culturilor, recunoscute chiar în documentele ministerului: 6.319,6 lei/ha la porumb și 6.802,3 lei/ha la floarea-soarelui.

Solicitări privind transparența și dialogul institutional

Pentru a elimina incertitudinea, Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită Guvernului:

Un calcul oficial și complet. Publicarea datelor exacte privind suprafețele eligibile, numărul de beneficiari, gradul de afectare și destinația integrală a fondurilor.

Asumare politică. Dacă Ministerul Finanțelor nu poate aloca contribuția națională, acesta trebuie să își asume public decizia.

Predictibilitate. Incertitudinea generată de schimbările succesive de cifre (de la 100 euro/ha la 333 lei/ha și apoi la 100 lei/ha) afectează grav reeșalonările de plăți și negocierile fermierilor cu furnizorii.

Mecanism permanent de consultare. Crearea unui cadru de dialog constant între Administrația Prezidențială, Guvern, ministere și asociațiile din agricultură înainte de luarea deciziilor finale.

Fermierii punctează că nu cer favoruri sau sprijin în detrimentul altor sectoare, ci transparență, respect și respectarea angajamentelor asumate de stat.