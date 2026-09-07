Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) critică dur declarațiile recente ale conducerii interimare a Ministerului Agriculturii și solicită clarificări imediate privind ajutoarele acordate cultivatorilor afectați de secetă. Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, organizația semnalează o discrepanță uriașă între cifrele avansate public la televizor și cele stipulate oficial în actele normative.
Scânteia scandalului o reprezintă anunțul televizat prin care fermierii din sectorul vegetal au fost informați că vor primi maximum 100 de lei pe hectar, în condițiile în care proiectul de act normativ aflat în consultare publică menționează un plafon maxim de 523 de lei pe hectar (aproximativ 100 de euro/ha).
Reprezentanții AAC subliniază că susțin sprijinirea tuturor sectoarelor agricole, inclusiv a crescătorilor de vite și porci, însă nu pot accepta diminuarea nejustificată a sprijinului pentru culturile vegetale.
Organizația demonstrează, pe baza Notei de fundamentare a proiectului, că limita de 100 de lei/ha nu are nicio susținere matematică:
AAC atrage atenția că o sumă de 100 de lei/ha este derizorie în raport cu cheltuielile reale de înființare a culturilor, recunoscute chiar în documentele ministerului: 6.319,6 lei/ha la porumb și 6.802,3 lei/ha la floarea-soarelui.
Pentru a elimina incertitudinea, Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită Guvernului:
Fermierii punctează că nu cer favoruri sau sprijin în detrimentul altor sectoare, ci transparență, respect și respectarea angajamentelor asumate de stat.
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