Fără greșeli sau întârzieri, dabbawalas transportă zilnic sute de mii de cutii cu mâncarea pentru prânz, cu minim de tehnologie, dar maxim de precizie. Sistemul lor ultra-eficient este studiat la școli de afaceri celebre din întreaga lume, scrie El Pais.

Ce sunt dabbawalas

Când Mininath Jadhav ridică prima cutie de prânz dintr-o clădire din Andheri, una dintre cele mai populate suburbii ale metropolei Mumbai, cu puțin timp înainte de ora 9 dimineața, el este treaz deja de cinci ore. Și-a terminat deja prima slujbă, cea de lăptar, pe care o face zilnic timp de două ore în cartierul său. Mai are de colectat încă 23 de cutii în Andheri înainte de ora 10, urmate de alte 37 de livrat în jurul orei 13:00 la diverse birouri din Lower Parel, o suburbie aflată la 20 de kilometri spre sud, unde ajunge cu trenurile locale.

La 37 de ani, Mininath face parte de 24 de ani din „mica armată” de oameni responsabili pentru hrănirea a peste 100.000 de persoane zilnic. Acești lucrători sunt cunoscuți sub numele de dabbawalas și sunt ușor de recunoscut după șepcile lor albe tradiționale, numite topis.

Un sistem cu precizie maximă și fără tehnologie

„În India, dabba este o cutie metalică în formă de cilindru, folosită pentru transportul mâncării calde, iar wallah înseamnă persoana care se ocupă de ceva”, explică Ramdas Karwande, președintele acestei cooperative de livratori. „Noi livrăm prânzul cu mâncare de casă, ridicându-le de la locuințele clienților cu câteva ore înainte. Oferim acest serviciu în Mumbai din 1890, folosind un sistem care ne-a adus recunoaștere internațională, inclusiv certificarea Six Sigma pentru rata noastră de acuratețe: facem o singură eroare la fiecare șase milioane de tranzacții”, adaugă el cu mândrie.

Pooja Sanghvi, o clientă fidelă, se grăbește să umple compartimentele cutiei metalice. „Folosesc acest serviciu de șapte ani și niciodată nu au întârziat și nici nu s-a întâmplat să nu livreze”, spune ea. Disciplina este de fier: dacă un client întârzie cu predarea cutiei de trei ori într-o lună, serviciul este suspendat.

Logistica include coduri, culori și o sincronizare perfectă

Spre deosebire de platformele moderne de livrare (precum Glovo sau Uber Eats), dabbawalas nu folosesc tehnologia: aplicații, platforme sau e-mail-uri. Ei operează printr-un sistem de coduri cu simboluri și culori, conceput acum un secol, care specifică originea, destinația și persoanele implicate.

Fiecare cutie trece prin trei mâini:

Colectorul: Cel care ridică mâncarea proaspăt gătită de la domiciliu. Transportatorul: Cel care o duce cu trenul până la stația cea mai apropiată de biroul destinatarului. Curierul final: Cel care face livrarea la ușa biroului.

Procesul include două etape de sortare riguroasă lângă stațiile de tren, unde cutiile sunt grupate în funcție de rutele de livrare. Seara, procesul se repetă în sens invers pentru a returna cutiile goale la casele clienților.

O cooperativă cu membri cu drepturi egale

Dabbawalas sunt mai mult decât colegi sau angajați; ei fac parte dintr-o cooperativă cu parteneri egali. Majoritatea provin din zonele rurale ale districtului Pune și aparțin comunității hinduse Vakari. Aceștia cred că a oferi hrană este o virtute supremă, echivalentă cu a-l hrăni pe Dumnezeu. Această dimensiune spirituală explică devotamentul lor incredibil.

Pentru clienți, serviciul este o binecuvântare. Viral Rathod, un director financiar, plătește aproximativ 1.200 de rupii pe lună (circa 13 dolari) pentru acest serviciu. „Sunt foarte eficienți și accesibili. Mă scutesc de corvoada de a căra mâncarea prin trenurile aglomerate la ore de vârf”, explică el. Încrederea este atât de mare încât unii clienți pun portofelul uitat acasă în cutia de mâncare, convinși că va ajunge în siguranță la proprietarul său.

Sistemul pare rudimentar, dar este extrem de complex și eficient

Deși sistemul pare rudimentar, este studiat în marile școli de afaceri din lume (precum Harvard). Mininath Jadhav, care câștigă aproximativ 170 de dolari pe lună și locuiește într-o cameră de 10 metri pătrați fără baie, este un pion într-o rețea care demonstrează că, prin coordonare excepțională și muncă în echipă, se poate crea o rețea de distribuție mai sustenabilă și mai eficientă decât orice algoritm bazat pe tehnologie modernă.