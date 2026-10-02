Seceta pedologică moderată, puternică și extremă se va menține în cea mai mare parte a țării în perioada 2-8 octombrie, pe fondul rezervelor scăzute și foarte scăzute de apă din sol, potrivit prognozei agrometeorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Precipitațiile vor fi reduse cantitativ sau chiar absente în aproape toate regiunile agricole, iar culturile de toamnă vor continua să resimtă deficitul de umiditate. „Rezerva de apă în stratul de sol 0-20 cm se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute, corespunzătoare secetei pedologice moderate, puternice și extreme, în cea mai mare parte a țării”, arată ANM.

Valori satisfăcătoare și, izolat, apropiate de optim vor fi înregistrate în nord-estul, estul și sudul Munteniei, nordul și nord-vestul Moldovei, precum și izolat în estul și sud-estul Moldovei și în nordul Dobrogei.

Culturile de toamnă, afectate de lipsa apei

Deficitul ridicat de umiditate din sol va continua să încetinească ritmul de vegetație al culturilor de toamnă. Lucrările precum aratul, discuitul și scarificatul se vor desfășura cu dificultate în zonele afectate de secetă. Culturile semănate în perioada optimă vor avea, în general, o stare de vegetație bună și medie. În regiunile cu secetă pedologică, însă, vigurozitatea și uniformitatea plantelor vor fi medii și slabe.

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La rapița semănată în perioada optimă vor continua germinarea, răsărirea și apariția primelor frunze, în proporție de 10% până la 100%.

Recoltarea porumbului continuă pe ultimele suprafețe

Porumbul din Transilvania și nordul Moldovei va fi recoltat de pe ultimele suprafețe agricole. La sfecla de zahăr din nordul, centrul, estul și vestul țării vor continua acumularea zahărului în rădăcină și atingerea maturității tehnologice.

În plantațiile pomicole și viticole vor continua maturarea fructelor și a lemnului, îngălbenirea și căderea fiziologică a frunzelor.

La soiurile tardive ajunse la maturitatea tehnologică vor continua lucrările de recoltare.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei

Intervalul 2-8 octombrie va fi caracterizat de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în toate zonele agricole. Temperatura medie zilnică va fi cuprinsă între 9 și 20 de grade Celsius, cu aproximativ 1-4 grade peste normele climatologice. Maximele vor ajunge la 16-26 de grade, iar minimele se vor situa între 1 și 14 grade Celsius. În depresiuni pot apărea valori mai scăzute și, izolat, condiții de brumă.

Temperatura solului la adâncimea de cinci centimetri va fi cuprinsă între 10 și 19 grade Celsius, nivel considerat favorabil primelor faze de vegetație ale culturilor de toamnă, în special acolo unde există suficientă apă în sol.

ANM recomandă continuarea recoltării, transportului și depozitării producției de sezon, eliberarea terenurilor de resturile vegetale și efectuarea arăturilor adânci de toamnă. De asemenea, fermierii sunt sfătuiți să continue pregătirea patului germinativ și semănatul orzului și grâului de toamnă, în special pe terenurile cu o aprovizionare bună cu apă.