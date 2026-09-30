AFIR a publicat modelul scrisorii de garanție bancară pentru prefinanțarea proiectelor de energie verde pentru agricultură. Când și cum se pot depune solicitările

30 sept. 2026, Agribusiness
AFIR a publicat modelul scrisorii de garanție bancară pentru prefinanțarea proiectelor de energie verde pentru agricultură. Când și cum se pot depune solicitările
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Cuprins
  1. Condițiile de acordare a prefinanțării și valoarea garanției
  2. Cum și când se pot depune solicitările?

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul fermierilor și procesatorilor din sectorul agroalimentar care investesc în energie regenerabilă. Instituția a lansat modelul oficial de Scrisoare de Garanție Bancară (SGB), necesar beneficiarilor privați pentru obținerea prefinanțării în cadrul Schemei de energie finanțate din Fondul pentru Modernizare, anunță Agerpres.

Această schemă de finanțare oferă un sprijin nerambursabil destinat construirii de noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, destinate exclusiv autoconsumului întreprinderilor agricole și din industria alimentară.

Condițiile de acordare a prefinanțării și valoarea garanției

Modelul de SGB, agreat împreună cu Asociația Română a Băncilor (ARB), trebuie inclus în dosarul cererii de prefinanțare depus prin sistemul informatic al AFIR.

  • Valoarea acordată nu poate depăși 30% din suma ajutorului de stat nerambursabil rămas de decontat la momentul solicitării.
  • Pentru a primi banii, beneficiarul trebuie să prezinte o scrisoare de garanție bancară ce acoperă integral (100%) suma solicitată ca prefinanțare.
  • Documentul trebuie emis de o instituție de credit bancară autorizată pe teritoriul României și trebuie să rămână valabil până la finalizarea duratei de execuție a contractului.
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Cum și când se pot depune solicitările?

Beneficiarii își pot depune dosarul pentru prefinanțare în orice etapă pe parcursul implementării proiectului, respectând graficul de eșalonare a plăților. În situația în care prefinanțarea este cerută după ce au fost deja depuse tranșe de plată anterioare, aceasta se va acorda proporțional cu valoarea din ajutorul nerambursabil rămasă de achitat.

Justificarea sumelor primite în avans se va face prin documente justificative depuse la ultima cerere de rambursare.

Modelul tipizat de Scrisoare de Garanție Bancară este deja disponibil și poate fi descărcat de pe site-ul oficial al agenției, www.afir.ro.

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