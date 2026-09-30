Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul fermierilor și procesatorilor din sectorul agroalimentar care investesc în energie regenerabilă. Instituția a lansat modelul oficial de Scrisoare de Garanție Bancară (SGB), necesar beneficiarilor privați pentru obținerea prefinanțării în cadrul Schemei de energie finanțate din Fondul pentru Modernizare, anunță Agerpres.
Această schemă de finanțare oferă un sprijin nerambursabil destinat construirii de noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, destinate exclusiv autoconsumului întreprinderilor agricole și din industria alimentară.
Modelul de SGB, agreat împreună cu Asociația Română a Băncilor (ARB), trebuie inclus în dosarul cererii de prefinanțare depus prin sistemul informatic al AFIR.
Beneficiarii își pot depune dosarul pentru prefinanțare în orice etapă pe parcursul implementării proiectului, respectând graficul de eșalonare a plăților. În situația în care prefinanțarea este cerută după ce au fost deja depuse tranșe de plată anterioare, aceasta se va acorda proporțional cu valoarea din ajutorul nerambursabil rămasă de achitat.
Justificarea sumelor primite în avans se va face prin documente justificative depuse la ultima cerere de rambursare.
Modelul tipizat de Scrisoare de Garanție Bancară este deja disponibil și poate fi descărcat de pe site-ul oficial al agenției, www.afir.ro.
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