Cea mai mare asociație a producătorilor agricoli din Ucraina, UAC, avertizează că prioritizarea oleaginoaselor și produselor procesate la export ar afecta cultivatorii de cereale. Propunerea ar putea accentua acumularea stocurilor și scăderea veniturilor fermierilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Reacția vine după ce ministrul ucrainean al Agriculturii a anunțat susținerea unei propuneri formulate de unele grupuri de fermieri. Aceasta prevede acordarea priorității la transport mărfurilor cu valoare mai mare, atunci când rutele de export sunt limitate.

Oleaginoasele au deja un avantaj economic, susține asociația

UAC consideră că măsura ar accentua dezechilibrul dintre exporturile de oleaginoase și cele de cereale. Potrivit organizației, produsele cu valoare mai ridicată suportă deja mai ușor costurile logistice mari. „Oleaginoasele beneficiază deja de un avantaj la export și fără preferințe suplimentare, întrucât valoarea lor mai ridicată permite absorbția mai ușoară a costurilor logistice substanțiale”, a precizat asociația într-un comunicat.

Pentru cereale, transportul reprezintă o parte mai mare din prețul produsului final. În aceste condiții, rezervarea prioritară a capacității logistice pentru alte mărfuri ar restrânge suplimentar posibilitățile de vânzare. „Prin urmare, este inacceptabil, în condițiile actuale, să se acorde preferințe suplimentare oleaginoaselor”, a transmis UAC.

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Exporturile de cereale au scăzut cu peste 60% în septembrie

Potrivit informațiilor relatate de Reuters, blocarea porturilor ucrainene de la Marea Neagră din cauza războiului limitează capacitatea de export. Livrările prin porturile dunărene și coridoarele feroviare din Europa de Est permit transportarea a puțin peste jumătate din volumele potențiale. Datele Ministerului ucrainean al Agriculturii indică o scădere de peste 60% a exporturilor de cereale în septembrie, comparativ cu aceeași lună a anului anterior. În schimb, livrările de oleaginoase și uleiuri vegetale s-au redus cu aproximativ o treime.

UAC avertizează că fermierii se confruntă simultan cu umplerea depozitelor, restrângerea oportunităților de comercializare și diminuarea prețurilor de achiziție. O schimbare a priorităților de transport ar pune o presiune suplimentară asupra producătorilor de cereale.

Prețul grâului de panificație a pierdut aproape 30% în două luni

Ministerul Agriculturii arată că prețurile plătite producătorilor pentru grâul de panificație de calitatea a treia au scăzut cu aproape 30% în ultimele două luni. La 1 septembrie, stocurile de cereale ale Ucrainei ajunseseră la 24,6 milioane de tone. Volumul era cu 10 milioane de tone peste cel înregistrat la aceeași dată a anului anterior.

Separat, firma de consultanță APK-Inform estimează că reducerea exporturilor va împinge stocurile de cereale de la finalul sezonului la un record de 24 de milioane de tone. În sezonul precedent, acestea însumau 11,6 milioane de tone.

Pentru grâu, analiștii anticipează stocuri record de 11,7 milioane de tone la începutul sezonului 2027/2028, față de 1,6 milioane de tone cu un an înainte. Stocurile de porumb ar putea ajunge la 9,2 milioane de tone, comparativ cu 5,7 milioane de tone.