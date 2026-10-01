Patru persoane implicate în fraudarea Casei Române de Comerț Agroalimentar – Unirea SA, societate deținută de Ministerul Agriculturii, și-au recunoscut vina în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Conform acordurilor încheiate, care urmează să fie analizate de Tribunalul București, inculpații vor primi pedepse între 2 ani și 4 luni și 3 ani de închisoare, toate cu suspendare, anunță G4Media.

Dosarul vizează circuite financiare fictive și achiziții frauduloase care au generat un prejudiciu total estimat la aproximativ 10 milioane de euro, sumă pe care societatea de stat încearcă să o recupereze constituindu-se parte civilă.

Marfă inexistentă și utilaje vechi vândute ca noi

Conform anchetatorilor, în perioada 2023-2024, membrii grupării (printre care se numără Mihnea Alexandru Petrovici, fost șef al magazinului Casei din Afumați) și trei oameni de afaceri (Ioan Flaviu Lăcătuș, Ioszef Sandor Szabo și Ioan Silaghi) au pus la cale mai multe operațiuni fictive de vânzare-cumpărare.

Printre neregulile identificate în acordurile de recunoaștere se numără:

Plăți pentru produse recepționate doar pe hârtie: Peste 676.000 lei achitați necuvenit către firma unuia dintre inculpați, 534.000 lei pentru 24 de tone de carne de pui care nu au ajuns niciodată în depozite, precum și 347.200 lei pentru 62 de tone de zahăr. Scheme similare au fost aplicate și la achiziția de ulei sau fasole.

Utilaje second-hand: Vânzarea către Casa Unirea a două echipamente de ambalat lichide și paste contra sumei de 2,1 milioane de lei (achitați prin leasing). Deși au fost prezentate și etichetate fals ca fiind noi-nouțe (producție 2024), utilajele erau în realitate vechi și aveau o valoare modică.

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Inculpații au recunoscut săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune. Pe lângă cele patru persoane fizice, în dosar sunt implicate ca părți responsabile civilmente societățile Monica HDR Fruct SRL, Ametist Depot SRL și OTN SRL.

Istoricul unui proiect eșuat

Casa Română de Comerț Agroalimentar – Unirea SA a fost înființată în 2018, sub Guvernul Dăncilă, la inițiativa liderului PSD Liviu Dragnea. Cu un capital inițial de 93 de milioane de lei din fonduri publice, proiectul își propunea să creeze o rețea națională de colectare și distribuție care să ajute fermierii români să își vândă produsele în marile lanțuri de magazine.

În timp, proiectul s-a transformat într-un eșec financiar major. În doar cinci ani de funcționare, societatea a acumulat pierderi de 45 de milioane de lei și facturi neîncasate de circa 53 de milioane de lei.

Deși trebuia să susțină producția autohtonă, controalele din 2024 ale Ministerului Agriculturii au arătat că o mare parte din produsele comercializate proveneau, de fapt, din import.

Ancheta a fost extinsă. Fosta directoare generală, cercetată separat

Dosarul celor patru inculpați care au recunoscut faptele face parte dintr-o anchetă mai amplă declanșată de DNA în toamna anului 2024, când au fost efectuate 60 de percheziții în șapte județe.

Atunci a fost reținută și fosta directoare generală a Casei Unirea, Mariana Cotoi. Aceasta este acuzată că ar fi folosit instituția ca intermediar în tranzacții fictive de mărfuri (inclusiv ulei), semnând facturi și avize de recepție pentru produse pe care nu le-a văzut niciodată.

DNA evaluează prejudiciul cauzat direct de acțiunile acesteia la aproximativ 45 de milioane de lei. Spre deosebire de cei patru parteneri de afaceri, Mariana Cotoi nu a fost trimisă până în prezent în judecată.