Peste 150 de specii de ciuperci, expuse la Sibiu / Printre ele, exemplare cu miros de vanilie și o specie documentată în premieră în România

02 oct. 2026, Articole / Reportaje
Peste 150 de specii de ciuperci, expuse la Sibiu / Printre ele, exemplare cu miros de vanilie și o specie documentată în premieră în România
Sursa foto: Ora de Sibiu
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Cuprins
  1. Seceta a făcut ciupercile mai greu de găsit
  2. Ciuperci cu miros de vanilie, usturoi sau chiar săpun
  3. O specie rară, descoperită în premieră în România
  4. Ateliere despre ciuperci pentru copii

Peste 150 de specii de ciuperci, de la gălbiori, ghebe și hribi până la exemplare toxice, rare sau cu miros de vanilie și usturoi, pot fi văzute în această lună la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu. Expoziția „Ciuperci Norocoase” include și Gyromitra sphaerospora, o specie rară descoperită în județul Sibiu și documentată, potrivit organizatorilor, pentru prima dată pe teritoriul României, relatează Ora de Sibiu.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 2-31 octombrie și este realizată de Florin Bustan, pasionat de micologie și inițiator al proiectului „Ciuperci Norocoase”.

Seceta a făcut ciupercile mai greu de găsit

Organizarea expoziției a fost mai dificilă în acest an din cauza secetei. Multe dintre speciile care apar de obicei în pădurile județului Sibiu au fost mai greu de găsit. „Chiar dacă este o perioadă de secetă, cu eforturi mari am reușit să aducem publicului sibian o grămadă de ciuperci, printre care și rarități”, a declarat Florin Bustan pentru Ora de Sibiu.

Majoritatea exemplarelor proaspete provin din județul Sibiu, mai ales din zonele montane, unde umiditatea a favorizat dezvoltarea fungilor. Expoziția mai conține exemplare din Alba și Hunedoara, precum și ciuperci uscate sau congelate. Colecția este completată pe parcurs cu exemplare proaspete.

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Ciuperci cu miros de vanilie, usturoi sau chiar săpun

Vizitatorii pot vedea specii comestibile bine cunoscute, precum gălbiorii, ghebele și hribii, dar și „coama leului”, „puiul pădurii” sau ciuperci care cresc pe conuri și lemn. Unele exemplare ies în evidență prin miros. În expoziție se găsesc ciuperci cu aromă de usturoi și o specie cu miros de vanilie, prezentată pentru prima dată în cadrul evenimentului.

Sunt expuse, de asemenea, și specii toxice, unele cu un miros asemănător săpunului de casă. Organizatorii folosesc diversitatea exemplarelor pentru a le arăta vizitatorilor diferențele dintre specii și rolul fungilor în natură.

O specie rară, descoperită în premieră în România

Una dintre piesele importante ale expoziției este Gyromitra sphaerospora. Florin Bustan spune că a găsit exemplarul în luna iunie, în județul Sibiu, iar descoperirea ar reprezenta prima identificare și documentare a acestei specii pe teritoriul României. Exemplarul este prezentat în formă uscată, iar descoperirea urmează să fie descrisă într-un articol științific. „Este cea mai mare realizare a mea în micologie”, spune Florin Bustan.

Ateliere despre ciuperci pentru copii

Expoziția are și o componentă educativă. Copiii pot participa la ateliere coordonate de Florin Bustan, unde vor afla mai multe despre speciile de fungi, diferențele dintre acestea și rolul lor în ecosisteme. „Ciuperci Norocoase” este deschisă la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, pe strada Cetății nr. 1, până la 31 octombrie. Muzeul poate fi vizitat de miercuri până duminică, între orele 9:00 și 17:00.

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