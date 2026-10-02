Aproape 20 de tauri vor fi prezentați sâmbătă, 3 octombrie, la cea de-a XXIV-a ediție a Paradei Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș. Evenimentul marchează și 50 de ani de la înființarea unității Semtest-BVN Mureș, iar în premieră vor intra în arenă și tăurași autohtoni aflați în testare, obținuți în cadrul programului de ameliorare pentru rasa Bălțată Românească, transmite Agerpres.

„În prima parte vom merge cu prezentarea taurilor de reproducție, așa cum i-am obișnuit pe participanți de-a lungul anilor, iar în partea a doua vom prezenta pentru prima dată tauri în testare, tauri obținuți în programul de ameliorare genetică din Transilvania”, a declarat directorul Semtest-BVN Mureș, Valer Radu Sician.

Tăurașii autohtoni, rezultatul a cinci ani de selecție

Programul de ameliorare derulat în Transilvania funcționează de cinci ani și vizează rasele Bălțată Românească și Bălțată Românească de carne. Procesul pornește de la controlul oficial al producției, înregistrarea datelor și a pedigree-ului și continuă cu analizele necesare pentru selecție.

Testarea tăurașilor reprezintă una dintre ultimele etape ale programului. „Suntem la început de drum, trebuie să mergem mai departe pe acest drum, pentru că mai departe aceștia trebuie să intre în pachete de testare, intră în populație pentru a fi testată și verificată valoarea lor de ameliorare”, a explicat Sician.

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Genetică de top pentru fermele românești

Directorul Semtest-BVN Mureș spune că fermierii români au acces și la genetică performantă prin colaborările internaționale ale unității. „De fiecare dată la paradă am prezentat tauri care sunt cotați la nivel european, la nivel mondial, în top, pentru că avem un parteneriat foarte bun prin Eurogenetic și fermierii români de fiecare dată au beneficiat de genetică de top, genetică premium”, a afirmat acesta.

Parada are însă și o componentă tehnică, nu doar una expozițională. Specialiștii prezintă fermierilor informații despre genom, gene și însușirile legate de producție, astfel încât crescătorii să poată lua decizii mai bune privind selecția și reproducția animalelor. „Parada are două roluri: un eveniment frumos, emoționant, în care fermierii și cei prezenți pot să vadă cu ochii lor exemplarele acestea minunate și să-i încurajăm ca să meargă mai departe în aceste vremuri interesante și dificile. Și doi, de fiecare dată am descifrat împreună ceea ce este ascuns în genom”, a mai spus Valer Radu Sician.

Evenimentul este dedicat crescătorilor de bovine și specialiștilor din sector și este conceput ca un punct de întâlnire pentru discuții despre genetică, reproducție și ameliorarea bovinelor din România.