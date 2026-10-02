Mierea de salcâm a revenit în piețe, dar apicultorii avertizează: „Vom avea o iarnă foarte dificilă”. Cât costă kilogramul

02 oct. 2026, Articole / Reportaje
Mierea de salcâm a revenit în piețe, dar apicultorii avertizează: „Vom avea o iarnă foarte dificilă”. Cât costă kilogramul
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Sezonul apicol din 2026 a fost mai bun decât cel de anul trecut, însă apicultorii spun că nu poate fi considerat unul excelent. O primăvară cu temperaturi mai scăzute, perioadele de secetă și înmulțirea dăunătorilor au afectat producția, în timp ce costurile pentru apicultori au continuat să crească.

În Piața Cibin din Sibiu, apicultorii și comercianții spun că producția a fost, în general, una medie, cu rezultate mai bune la mierea de salcâm și la cea polifloră față de anul trecut. Pentru apicultori, însă, cheltuielile tot mai mari pun presiune pe câștiguri, potrivit Ora de Sibiu.

Un an mai bun decât precedentul, dar cu probleme pentru apicultori

Dumitruța Voinea, din Ludoș, spune că producția a fost afectată de temperaturile scăzute din primăvară, însă vremea a permis în cele din urmă obținerea unei recolte mai bune decât în anii precedenți.

„Afectează producția de miere. În primăvară au fost nopți și zile mai răcoroase, dar timpul a ținut și s-a făcut. În comparație cu anii trecuți, a fost un an mai bun, însă ne afectează pe noi ca preț”, spune comercianta, potrivit Ora de Sibiu.

În piață, prețurile diferă în funcție de sortiment, iar în cazul mierii ecologice de salcâm comercializate de Iulia Bălan, kilogramul costă 55 de lei.

- articolul continuă mai jos -

Clienții caută în continuare mai multe tipuri de miere, fără ca un singur sortiment să domine categoric vânzările.

„Se caută cam toate sortimentele pe care le consumăm. Vin oamenii la piață să cumpere. Sunt zile și zile”, explică Dumitruța Voinea.

Apicultorii se tem de o iarnă dificilă

Pentru apicultori, problemele sezonului nu se opresc însă la producția obținută. Iulia Bălan, apicultor din Marpod, spune că seceta a fost însoțită de o înmulțire a dăunătorilor, iar tratamentele nu mai sunt suficiente.

„S-a instalat așa o stare de neliniște între apicultori. Noi, în special, suntem afectați. Am avut pierderi foarte mari și, din cauza secetei, s-au înmulțit foarte mulți dăunători, iar tratamentele nu mai fac față. Hrana este prea puțină. Vom avea o iarnă foarte dificilă, o provocare foarte mare pentru noi, în comparație cu anii trecuți”, spune aceasta.

În ceea ce privește producția, apicultoarea descrie anul 2026 drept unul mediu, dar mai bun decât precedentul, în special în cazul mierii de salcâm.

„Ca producție, a fost mediu, mult mai bun decât anul trecut, cel puțin pe partea de salcâm. A fost un an în care s-a muncit mult”, explică Iulia Bălan.

Și la mierea polifloră producția a fost mai bună decât în anii precedenți, însă rezultatele nu au fost suficient de bune pentru ca sezonul să fie considerat unul foarte bun.

„Diverse culturi și-au făcut recolte bogate, și la polifloră a fost mai bogată decât în anii precedenți, dar nu cele mai bune. Nu suntem foarte mulțumiți, având în vedere anul trecut”, mai spune apicultoarea.

Mierea de salcâm, cel mai căutat sortiment

Mierea de salcâm rămâne cea mai căutată de clienții din Piața Cibin. Interesul pentru acest sortiment a fost cu atât mai mare cu cât anul trecut producția a fost redusă.

„Cel mai căutat este salcâmul, clar, pentru că anul trecut a fost lipsă. Anul trecut a fost o dorință mai mare de salcâm, iar anul acesta am recuperat un pic”, spune Iulia Bălan.

Apicultorii spun că au reușit să își păstreze clienții fideli, chiar dacă prețurile de producție au crescut.

„Ne putem baza pe clienții noștri în continuare. Ei sunt mulțumiți că a mai scăzut un pic prețul la salcâm, mai ales. La celelalte sortimente nu prea putem să scădem, pentru că s-au mărit foarte mult prețurile de producție, combustibilul și toate celelalte costuri”, explică apicultoarea din Marpod.

Cât costă mierea în Piața Cibin

În cazul mierii ecologice comercializate de Iulia Bălan, prețurile sunt menținute la un nivel apropiat de cele pentru mierea convențională.

„La noi, cu certificare ecologică, aveam prețuri de convențional. Salcâmul este la 55 de lei kilogramul. Pentru salcâm mi se pare un preț foarte mic pentru cât ar trebui să cerem, dar este un preț bun”, spune aceasta.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
02 oct.
Parada Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș marchează 50 de ani de ameliorare genetică / În premieră vor fi prezentați tăurași autohtoni aflați în testare
Parada Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș marchează 50 de ani de ameliorare genetică / În premieră vor fi prezentați tăurași autohtoni aflați în testare
Articole / Reportaje
02 oct.
ANPC a oprit temporar de la vânzare produse de peste un milion de lei / Amenzi de 4,8 milioane de lei după controale
ANPC a oprit temporar de la vânzare produse de peste un milion de lei / Amenzi de 4,8 milioane de lei după controale
Articole / Reportaje
02 oct.
Gastronomica Sighişoara, festivalul care transformă Cetatea într-un circuit culinar. 18 preparate, opt restaurante și trei zile de „slow travel”
Gastronomica Sighişoara, festivalul care transformă Cetatea într-un circuit culinar. 18 preparate, opt restaurante și trei zile de „slow travel”
Articole / Reportaje
02 oct.
FAO: Prețurile mondiale la alimente au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani. Ce produse s-au scumpit
FAO: Prețurile mondiale la alimente au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani. Ce produse s-au scumpit
Articole / Reportaje
02 oct.
Cris-Tim face o achiziție majoră pe piața alimentară: preia Via Trend și Snack 4U, cel mai mare producător de sandvișuri din România
Cris-Tim face o achiziție majoră pe piața alimentară: preia Via Trend și Snack 4U, cel mai mare producător de sandvișuri din România
Recomandări
Mediafax
Cel mai RAR fruct din LUME. Ce este și unde crește
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Alimentul care înlocuiește cartoful și protejează mușchii și sistemul nervos
CSID
Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă. Aurelia se confrunta cu probleme cardiace: „Îmi e foarte rău”
CSID
Sfatul unui medic pentru sezonul rece. Ce să ai în casă de la primele semne de răceală?

Cele mai noi articole

Fructul rar din Dobrogea care seamănă cu mărul și curmalul. Călugărul bucătar de la Mănăstirea Dervent: „Când se coace și se zbârcește, devine dulce” / Cum se face compotul de jujube
Fructul rar din Dobrogea care seamănă cu mărul și curmalul. Călugărul bucătar de la Mănăstirea Dervent: „Când se coace și se zbârcește, devine dulce” / Cum se face compotul de jujube
VIDEO | Cum pot restaurantele să reducă risipa alimentară / Valentin Krancevik: Totul începe cu rețetarul și cu o gestiune exactă a stocurilor
VIDEO | Cum pot restaurantele să reducă risipa alimentară / Valentin Krancevik: Totul începe cu rețetarul și cu o gestiune exactă a stocurilor
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 13): Cezar Ioan: „Pelinul poate fi pentru România ceea ce este retsina pentru greci” / „Exporturile românești de vin sunt firave” / „Estul Europei poate fi noul trend”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 13): Cezar Ioan: „Pelinul poate fi pentru România ceea ce este retsina pentru greci” / „Exporturile românești de vin sunt firave” / „Estul Europei poate fi noul trend”
I se spune și „hrana săracului”, dar este un aliment cu multiple beneficii. Cum poate făina de roșcove să prevină diabetul și să controleze glicemia
I se spune și „hrana săracului”, dar este un aliment cu multiple beneficii. Cum poate făina de roșcove să prevină diabetul și să controleze glicemia
Craiova: Desert inspirat din viața și opera lui Constantin Brâncuși, degustări de produse IGP și specialități din Oltenia, la Treasures of the East
Craiova: Desert inspirat din viața și opera lui Constantin Brâncuși, degustări de produse IGP și specialități din Oltenia, la Treasures of the East