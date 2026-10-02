Sezonul apicol din 2026 a fost mai bun decât cel de anul trecut, însă apicultorii spun că nu poate fi considerat unul excelent. O primăvară cu temperaturi mai scăzute, perioadele de secetă și înmulțirea dăunătorilor au afectat producția, în timp ce costurile pentru apicultori au continuat să crească.

În Piața Cibin din Sibiu, apicultorii și comercianții spun că producția a fost, în general, una medie, cu rezultate mai bune la mierea de salcâm și la cea polifloră față de anul trecut. Pentru apicultori, însă, cheltuielile tot mai mari pun presiune pe câștiguri, potrivit Ora de Sibiu.

Un an mai bun decât precedentul, dar cu probleme pentru apicultori

Dumitruța Voinea, din Ludoș, spune că producția a fost afectată de temperaturile scăzute din primăvară, însă vremea a permis în cele din urmă obținerea unei recolte mai bune decât în anii precedenți.

„Afectează producția de miere. În primăvară au fost nopți și zile mai răcoroase, dar timpul a ținut și s-a făcut. În comparație cu anii trecuți, a fost un an mai bun, însă ne afectează pe noi ca preț”, spune comercianta, potrivit Ora de Sibiu.

În piață, prețurile diferă în funcție de sortiment, iar în cazul mierii ecologice de salcâm comercializate de Iulia Bălan, kilogramul costă 55 de lei.

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Clienții caută în continuare mai multe tipuri de miere, fără ca un singur sortiment să domine categoric vânzările.

„Se caută cam toate sortimentele pe care le consumăm. Vin oamenii la piață să cumpere. Sunt zile și zile”, explică Dumitruța Voinea.

Apicultorii se tem de o iarnă dificilă

Pentru apicultori, problemele sezonului nu se opresc însă la producția obținută. Iulia Bălan, apicultor din Marpod, spune că seceta a fost însoțită de o înmulțire a dăunătorilor, iar tratamentele nu mai sunt suficiente.

„S-a instalat așa o stare de neliniște între apicultori. Noi, în special, suntem afectați. Am avut pierderi foarte mari și, din cauza secetei, s-au înmulțit foarte mulți dăunători, iar tratamentele nu mai fac față. Hrana este prea puțină. Vom avea o iarnă foarte dificilă, o provocare foarte mare pentru noi, în comparație cu anii trecuți”, spune aceasta.

În ceea ce privește producția, apicultoarea descrie anul 2026 drept unul mediu, dar mai bun decât precedentul, în special în cazul mierii de salcâm.

„Ca producție, a fost mediu, mult mai bun decât anul trecut, cel puțin pe partea de salcâm. A fost un an în care s-a muncit mult”, explică Iulia Bălan.

Și la mierea polifloră producția a fost mai bună decât în anii precedenți, însă rezultatele nu au fost suficient de bune pentru ca sezonul să fie considerat unul foarte bun.

„Diverse culturi și-au făcut recolte bogate, și la polifloră a fost mai bogată decât în anii precedenți, dar nu cele mai bune. Nu suntem foarte mulțumiți, având în vedere anul trecut”, mai spune apicultoarea.

Mierea de salcâm, cel mai căutat sortiment

Mierea de salcâm rămâne cea mai căutată de clienții din Piața Cibin. Interesul pentru acest sortiment a fost cu atât mai mare cu cât anul trecut producția a fost redusă.

„Cel mai căutat este salcâmul, clar, pentru că anul trecut a fost lipsă. Anul trecut a fost o dorință mai mare de salcâm, iar anul acesta am recuperat un pic”, spune Iulia Bălan.

Apicultorii spun că au reușit să își păstreze clienții fideli, chiar dacă prețurile de producție au crescut.

„Ne putem baza pe clienții noștri în continuare. Ei sunt mulțumiți că a mai scăzut un pic prețul la salcâm, mai ales. La celelalte sortimente nu prea putem să scădem, pentru că s-au mărit foarte mult prețurile de producție, combustibilul și toate celelalte costuri”, explică apicultoarea din Marpod.

Cât costă mierea în Piața Cibin

În cazul mierii ecologice comercializate de Iulia Bălan, prețurile sunt menținute la un nivel apropiat de cele pentru mierea convențională.

„La noi, cu certificare ecologică, aveam prețuri de convențional. Salcâmul este la 55 de lei kilogramul. Pentru salcâm mi se pare un preț foarte mic pentru cât ar trebui să cerem, dar este un preț bun”, spune aceasta.