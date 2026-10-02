Un fruct mai puțin cunoscut, întâlnit în Dobrogea, își schimbă gustul pe măsură ce se coace. Când este verde, jujuba este crocantă și amintește de măr, iar după ce se coace și începe să se zbârcească devine dulce, cu un gust asemănător curmalului.

Efrem Băndărică, călugăr bucătar la Mănăstirea Dervent, a prezentat pe pagina sa de Facebook o rețetă de „compot asortat de toamnă cu jujube dobrogene”, în care fructul este combinat cu prune, pere și struguri.

Jujuba, „măslinul dobrogean”

„Măslinul dobrogean (Ziziphus jujuba) este de fapt jujuba/curmalul chinezesc, un fruct care în Dobrogea apare și în forme sălbatice. Când este verde are gust crocant, asemănător cu mărul; când se coace și se zbârcește, devine dulce și amintește de curmal”, explică Efrem Băndărică.

Potrivit acestuia, jujuba poate fi consumată proaspătă sau uscată, dar poate fi folosită și pentru prepararea dulcețurilor, compotului, jeleului, sucului, oțetului sau ceaiului.

Pentru această rețetă, jujubele se folosesc întregi, fără să fie nevoie să li se îndepărteze sâmburii.

Rețeta de compot cu jujube dobrogene

Pentru un borcan de 5 litri, rețeta propusă de călugărul bucătar are nevoie de mai multe fructe de toamnă, la care se adaugă jujubele.

Ingrediente:

1,2 kg de prune

1 kg de pere

500 g de struguri fără sâmburi

200–250 g de jujube

350–400 g de zahăr

aproximativ 2 litri de apă, în funcție de cât încape între fructe

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Pregătirea fructelor

Prunele se spală, se curăță și se scot sâmburii. Dacă sunt mari, se pot tăia în jumătăți.

Perele se curăță de coajă, se îndepărtează cotorul și se taie felii. Pentru a nu se înnegri, se pot ține câteva minute în apă cu puțină zeamă de lămâie.

Strugurii se spală și se desprind boabele de pe ciorchine. Ideal sunt cei fără sâmburi.

Jujubele se spală bine și, pentru compot, nu este nevoie să li se scoată sâmburii. Se pun întregi, într-un singur strat, așa cum apar în borcanul prezentat de Efrem Băndărică.

Cum se așază fructele în borcan

În borcanul sterilizat se pune o parte din prune.

Se adaugă perele și se presară strugurii printre ele. Se continuă așezarea fructelor până aproape de partea superioară a borcanului.

La final se așază un singur strat de jujube, astfel încât acestea să rămână vizibile.

Fructele nu trebuie îndesate cu forța. Trebuie să rămână suficient spațiu pentru sirop.

Cum se prepară siropul

Pentru un compot moderat de dulce, se folosesc 250 g de zahăr în 2 litri de apă.

Apa și zahărul se pun pe foc și se lasă până când zahărul s-a dizolvat complet. Nu este nevoie de fierbere îndelungată.

Siropul fierbinte se toarnă încet peste fructe, până când acestea sunt acoperite, lăsând aproximativ 2–3 centimetri spațiu liber sub capac.

Borcanul se închide imediat cu un capac nou.

Cum se conservă compotul pentru iarnă

Borcanul se pune într-un vas mare, pe fundul căruia a fost așezat un prosop. Se adaugă apă până aproape de nivelul fructelor din borcan.

După ce apa ajunge la aproximativ 80–85°C, temperatura se menține circa 30 de minute pentru un borcan de 5 litri.

Apoi borcanul se scoate, se verifică dacă este bine închis capacul și se lasă să se răcească lent, învelit într-o pătură.

Efrem Băndărică spune că jujuba, cunoscută și drept „măslin dobrogean”, poate fi consumată și în alte forme, nu doar în compot: proaspătă, uscată, în dulcețuri, jeleu, suc, oțet sau ceai.