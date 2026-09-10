Seceta a grăbit recoltarea porumbului și a redus rezervele de furaje în unele ferme. Deschiderea noului siloz după numai șapte zile este însă o soluție de urgență, care poate compromite o cantitate mare de hrană.

Porumbul cultivat în Germania s-a dezvoltat foarte diferit în 2026. În timp ce unele culturi au ajuns la dimensiuni normale, altele au rămas slab dezvoltate sau nu au format știuleți din cauza lipsei apei. În regiunile puternic afectate, porumbul a fost recoltat mai devreme. În același timp, unele ferme zootehnice și-au consumat deja o parte din furajele destinate iernii și se întreabă dacă pot începe să folosească noul siloz la numai câteva zile după umplere, conform Agrarheute.

Răspunsul specialiștilor este clar: deschiderea după șapte zile nu reprezintă o practică recomandată, ci o măsură de urgență. Riscurile privesc atât calitatea furajului extras, cât și stabilitatea întregului siloz.

De ce șapte zile nu sunt suficiente

Silozul conservă porumbul prin fermentație în absența oxigenului. Bacteriile lactice transformă zaharurile din masa vegetală în acid lactic, iar scăderea pH-ului împiedică dezvoltarea microorganismelor care provoacă alterarea. Procesul are nevoie însă de timp. Camera de Agricultură din Saxonia Inferioară recomandă păstrarea silozului complet închis cel puțin patru săptămâni și, de preferat, șase săptămâni. Centrul elvețian de cercetare agricolă Agroscope recomandă chiar o perioadă de șase până la opt săptămâni.

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Dacă silozul este deschis după numai șapte zile, oxigenul pătrunde într-o masă vegetală în care fermentația nu s-a încheiat. Drojdiile pot deveni active, iar furajul începe să se încălzească.

Urmează pierderi de substanță uscată și energie. În condiții nefavorabile se pot dezvolta mucegaiuri, iar silozul poate începe să se altereze. Problema nu se limitează la porumbul scos pentru hrănirea animalelor. Aerul poate afecta și masa de furaj rămasă în interior.

Porumbul afectat de secetă ridică probleme suplimentare

Porumbul deteriorat de secetă nu este întotdeauna foarte uscat. Dacă planta a rămas verde, dar nu a format suficienți știuleți, conținutul de substanță uscată (SU) poate coborî sub 28%. În schimb, plantele cu frunze și tulpini uscate pot depăși 40% SU. Un asemenea material este mai greu de tasat, iar spațiile rămase între particule favorizează pătrunderea aerului.

Cu cât porumbul este mai uscat, cu atât devin mai importante tocarea fină, tasarea temeinică și închiderea ermetică. Camera de Agricultură din Saxonia Inferioară recomandă, pentru culturile foarte uscate, o lungime teoretică de tocare de aproximativ trei până la cinci milimetri.

Soluția recomandată: un siloz separat pentru perioada de tranziție

Dacă rezervele vechi nu mai ajung până la finalizarea fermentației, specialiștii recomandă depozitarea separată a unei părți din porumbul nou.

Un siloz mai mic poate asigura furajul necesar pentru primele două până la patru săptămâni. Pot fi folosiți și baloți de siloz, în funcție de dotările și necesarul fermei. Avantajul este că silozul principal rămâne închis și are timpul necesar pentru fermentare. Astfel, o lipsă temporară de furaje nu pune în pericol întreaga cantitate recoltată pentru iarnă. Această soluție trebuie planificată înaintea recoltării. Ferma trebuie să estimeze cât mai realist stocurile disponibile, consumul zilnic și perioada în care noua recoltă trebuie să rămână sub folie.

Aditivii nu permit automat deschiderea după șapte zile

Există aditivi pentru însilozare destinați creșterii stabilității aerobe a furajului. Aceștia pot reduce activitatea drojdiilor și riscul de încălzire după deschiderea silozului. Produsele trebuie însă alese în funcție de conținutul de SU, temperatura de depozitare și momentul estimat al deschiderii. Aditivii biologici cu bacterii lactice heterofermentative au nevoie, de regulă, de o perioadă suficientă pentru formarea acidului acetic, care limitează dezvoltarea drojdiilor.

Camera de Agricultură din Saxonia Inferioară recomandă minimum șase săptămâni de păstrare pentru valorificarea completă a efectului acestor bacterii. Prin urmare, utilizarea unui aditiv nu reprezintă o garanție că silozul poate fi deschis în siguranță după numai șapte zile.

Ce trebuie făcut dacă silozul trebuie totuși deschis

Atunci când nu există nicio altă sursă de furaje, modul de extragere devine esențial:

Frontul de desfacere trebuie menținut cât mai mic.

Furajul trebuie scos curat, fără afânarea inutilă a masei rămase.

Folia din spatele frontului trebuie păstrată bine fixată și etanșă.

Ritmul de avans trebuie să ajungă la cel puțin 2,5 metri pe săptămână.

Silozul trebuie verificat pentru încălzire, miros neobișnuit și urme de mucegai.

Furajul alterat sau mucegăit nu trebuie administrat animalelor.

Un ritm rapid de consum reduce perioada în care suprafața deschisă rămâne expusă la oxigen. Dimensiunea silozului trebuie, prin urmare, adaptată numărului de animale și consumului zilnic al fermei. Deschiderea silozului de porumb după numai șapte zile poate rezolva temporar lipsa hranei, dar creează riscul unor pierderi mai mari. Cea mai sigură variantă rămâne pregătirea unui siloz separat pentru tranziție și păstrarea celui principal închis cel puțin patru până la șase săptămâni.