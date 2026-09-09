Înghețul din primăvară și valurile de căldură au redus cu aproape jumătate producția de vin din Champagne. Sistemul special de rezerve poate compensa o parte din deficit. Producătorii francezi de șampanie se pregătesc să folosească vinuri păstrate din recoltele anterioare, după un an agricol marcat de fenomene meteorologice extreme.

Înghețul a afectat viile în primăvară, iar seceta și temperaturile foarte ridicate din timpul verii au redus dimensiunea și greutatea strugurilor. Producția de vin din regiunea Champagne este estimată să scadă în 2026 cu 49% față de anul precedent și cu 47% comparativ cu media ultimilor cinci ani, conform Reuters.

Culesul a început mai devreme ca niciodată

Căldura a accelerat coacerea strugurilor și a obligat producătorii să înceapă culesul neobișnuit de devreme. Data oficială de începere a recoltatului a fost stabilită pentru 12 august, față de 20 august în 2025. În unele podgorii, strugurii au fost culeși chiar mai devreme. Un producător din Montgueux a primit permisiunea să înceapă pe 6 august, după ce analizele au indicat o scădere rapidă a acidității.

Ritmul neașteptat de maturare i-a determinat pe unii viticultori să-și întrerupă vacanțele, iar muncitorii sezonieri au fost chemați la lucru înainte de termen. Datele Comitetului interprofesional al vinurilor din Champagne (CIVC), cunoscut și drept Comité Champagne, arată că aproximativ 30% din recoltă fusese deja pierdută din cauza înghețului de primăvară. Seceta și căldura au redus suplimentar randamentele.

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Producția franceză, printre cele mai mici din ultimii 30 de ani

Problemele nu se limitează la regiunea Champagne. Ministerul Agriculturii din Franța estimează pentru 2026 o producție națională de aproape 34 de milioane de hectolitri de vin. Volumul este cu 6% mai mic decât cel din 2025 și cu 17% sub media perioadei 2021-2025. Dacă estimarea se confirmă, Franța va înregistra una dintre cele mai reduse producții de vin din ultimii 30 de ani.

Franța este al doilea mare producător mondial de vin, după Italia, și cel mai mare exportator în funcție de valoarea livrărilor.

De ce șampania poate fi produsă și într-un an cu recoltă slabă

Sectorul beneficiază de un mecanism special de protecție în fața variațiilor de producție. În anii favorabili, o parte din recoltă este transformată în vin de bază și păstrată drept rezervă. Aceste vinuri pot fi introduse ulterior în cupaje atunci când producția unui an este insuficientă. Sistemul funcționează atât ca instrument de stabilizare economică, cât și ca o formă de asigurare împotriva recoltelor slabe.

Datele publicate anterior de Comité Champagne indicau o rezervă interprofesională de aproximativ 305 milioane de kilograme de struguri, echivalentul a 261 de milioane de sticle sau a 87% dintr-o recoltă anuală medie.

Cea mai mare parte a șampaniei comercializate este nemillesimată, adică rezultă din amestecarea vinurilor produse în ani diferiți. Unele cupaje pot conține până la 50% vinuri de rezervă. Șampania millésimé reprezintă o categorie diferită. Aceasta este realizată numai din strugurii recoltați într-un anumit an și nu conține vinuri de rezervă.

Producătorii trebuie să aleagă cât vin scot din rezervă

Rezervele le oferă caselor de șampanie flexibilitate, dar nu elimină efectele economice ale recoltei slabe. Fiecare producător trebuie să decidă cât vin utilizează acum și cât păstrează pentru anii următori. „Unii producători ar putea prefera să păstreze vinul pentru cupaje viitoare sau să îmbutelieze mai puțin”, a declarat Maxime Toubart, copreședinte al CIVC. Prin urmare, o parte din deficit poate fi compensată din stocuri, dar unele case ar putea reduce volumul îmbuteliat. Decizia depinde de rezervele fiecăruia, de contractele comerciale și de estimările privind cererea.

Recoltă redusă, dar o calitate considerată „excepțională”

Strugurii rămași după îngheț, secetă și caniculă au ajuns la un nivel bun de maturitate. Vremea uscată a limitat, de asemenea, apariția mucegaiului. Producătorii descriu calitatea vinurilor din acest an drept „excepțională” și consideră că recolta ar putea genera unele dintre cele mai bune vinuri din ultimii ani.

Căldura ridică însă și probleme tehnice. Temperaturile mari accelerează acumularea zahărului, iar acesta este transformat în alcool în timpul fermentației. Vinurile pot avea, astfel, un nivel alcoolic mai mare. În același timp, coacerea rapidă poate reduce aciditatea strugurilor. Păstrarea prospețimii și a echilibrului caracteristice șampaniei devine mai dificilă, chiar dacă materia primă este sănătoasă.

Peste un miliard de sticle se află în pivnițe

Rezervele de vin folosite la cupaje nu trebuie confundate cu stocul de sticle aflate la maturare sau pregătite pentru comercializare. Pivnițele din Champagne adăpostesc peste un miliard de sticle, echivalentul a aproape patru ani de livrări. O mare parte dintre acestea se află însă deja în procesul de maturare și nu poate fi folosită pentru a înlocui vinul lipsă din recolta anului 2026.

Datele actuale ale organizației profesionale arată că în 2025 au fost expediate 266,1 milioane de sticle de șampanie. Vânzările au generat venituri de 5,7 miliarde de euro, iar 57,1% din volumul livrat a mers la export.

Sectorul se confruntă însă cu reducerea consumului de alcool, incertitudine economică și posibile bariere comerciale. Statele Unite, cea mai mare piață externă, au cumpărat în 2025 aproximativ 26,5 milioane de sticle. Recolta redusă nu înseamnă, așadar, că șampania va dispărea de pe piață. Rezervele pot atenua șocul, iar cererea mai slabă limitează presiunea imediată. Producătorii trebuie însă să găsească echilibrul dintre vânzările actuale și păstrarea unor stocuri suficiente pentru viitoarele recolte dificile.