Statele Unite vor interzice, din 29 septembrie, importurile unor lactate, ale majorității băuturilor alcoolice și ale anumitor motociclete din Canada. Măsura răspunde noilor taxe introduse de Ottawa.

Conflictul comercial dintre Statele Unite și Canada trece de la tarife ridicate la interdicții directe de import. Casa Albă a anunțat că o serie de produse canadiene nu vor mai putea intra pe piața americană începând cu 29 septembrie 2026. Lista cuprinde anumite produse lactate, inclusiv unele sortimente pe bază de zer, diferite vinuri și băuturi spirtoase, precum și motociclete și mopede. Sunt vizate și anumite tipuri de melasă, arată Reuters.

Interdicția nu acoperă toate exporturile canadiene din aceste categorii. Produsele sunt identificate prin codurile vamale incluse în anexele celor trei proclamații semnate de președintele american Donald Trump.

De la un tarif de 50% la interzicerea importurilor

Produsele vizate fuseseră supuse anterior unei taxe vamale suplimentare de 50%. Tariful a intrat în vigoare pe 22 august, după eșecul negocierilor comerciale dintre cele două țări.

În cazul mărfurilor introduse în Statele Unite înainte de 29 septembrie, dar care nu au fost încă declarate pentru consum, va continua să se aplice taxa de 50%. Pentru importurile realizate după această dată se va aplica interdicția.

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Măsura a fost adoptată în baza Secțiunii 338 din Legea tarifară americană din 1930. Aceasta îi permite președintelui să majoreze taxele sau să excludă anumite produse de pe piața americană, dacă o altă țară menține practici considerate discriminatorii pentru comerțul Statelor Unite. Casa Albă susține că interdicțiile răspund restricțiilor aplicate de Canada produselor americane. Printre principalele nemulțumiri se află sistemul canadian de protejare a sectorului lactatelor și deciziile unor provincii de a elimina băuturile alcoolice americane din magazinele controlate de autoritățile locale.

Canada, taxe pentru importuri americane

Interdicțiile americane au fost anunțate în ziua în care au intrat în vigoare noile tarife de retorsiune ale Canadei. Ottawa aplică taxe de 15%, 25% și 50% unor importuri din Statele Unite în valoare de 27,6 miliarde de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de dolari americani.

Guvernul canadian afirmă că măsurile răspund, „dolar pentru dolar”, tarifelor americane. Lista include produse din oțel, lactate, electrocasnice, echipamente agricole, celuloză, hârtie și electronice. Produsele americane aflate deja în tranzit la momentul intrării în vigoare nu sunt supuse noilor taxe.

Produsele canadiene, eliminate și din contractele guvernamentale

Administrația americană extinde presiunea și asupra achizițiilor publice. Trump a solicitat Administrației Serviciilor Generale din SUA (GSA) și Oficiului Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) să elimine produsele de origine canadiană din sistemul utilizat pentru contractele publice pe termen lung.

Casa Albă estimează că măsura ar putea afecta produse canadiene în valoare de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Restricțiile ar urma să rămână în vigoare până când Canada va acorda ceea ce administrația americană numește „reciprocitate deplină și echitabilă” companiilor și fermierilor din Statele Unite. Nu este vorba, deocamdată, despre interzicerea tuturor firmelor canadiene la orice licitație publică. Directiva vizează eliminarea produselor canadiene din programele GSA care conectează instituțiile federale și alți cumpărători publici cu furnizorii autorizați.

Ce efecte pot avea interdicțiile pentru industria alimentară

Pentru producătorii canadieni de lactate și băuturi, măsura înseamnă pierderea accesului la cea mai apropiată și importantă piață externă. Firmele afectate vor trebui să reducă producția, să găsească alți cumpărători sau să mute o parte din activitate în Statele Unite.

Efectul asupra consumatorilor americani va depinde de produsele eliminate și de posibilitatea înlocuirii lor cu marfă internă sau cu importuri din alte țări. Casa Albă susține că bunurile vizate reprezintă numai 0,1% din consumul Statelor Unite și că există alternative. Estimarea aparține însă administrației care a introdus restricțiile. Interdicțiile pot afecta și producători din afara Canadei. De exemplu, companiile internaționale care fabrică bere, produse lactate sau alte alimente în unități canadiene ar putea fi nevoite să își reorganizeze producția destinată pieței americane.

Schimburile comerciale rămân puternic integrate

Aproximativ 68% din exporturile Canadei au fost trimise către Statele Unite în 2026. În jur de 80% din aceste mărfuri au intrat fără taxe, datorită excepțiilor prevăzute de Acordul Statele Unite-Mexic-Canada (USMCA). Noile taxe impuse în baza legii americane din 1930 nu permit însă folosirea excepțiilor USMCA pentru produsele incluse pe liste. Această situație amplifică incertitudinea privind viitorul acordului comercial și poate determina companiile să amâne investițiile.

Canada are o economie de aproximativ 13 ori mai mică decât cea americană. Dependența sa de piața Statelor Unite o face mai vulnerabilă într-un conflict comercial prelungit. Premierul canadian Mark Carney a declarat că strategia guvernului său urmărește reducerea acestei dependențe. „Este vorba despre a ne asigura că nicio țară nu ne poate ține ostatici”, a spus acesta.

Ottawa explorează consolidarea schimburilor cu Uniunea Europeană și cu alte piețe. Diversificarea nu poate înlocui însă rapid volumul de mărfuri vândut în Statele Unite, din cauza distanțelor, costurilor logistice și integrării lanțurilor de producție nord-americane.

Interzicerea unor lactate, băuturi și motociclete are o valoare comercială limitată în raport cu schimburile totale dintre cele două țări. Miza este însă mai amplă: pentru prima dată în această dispută, tarifele sunt înlocuite, pentru anumite produse, cu închiderea completă a pieței.