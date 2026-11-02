Regimul hidro-termic din aer și sol favorabil va determina o evoluție pe ansamblu normală a proceselor biologice la speciile de toamnă în aproape toată țara, iar uniformitatea și vigurozitatea plantelor se va menține medie și bună pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 1–6 noiembrie 2026, notează Agerpres.

„Regimul hidro-termic din aer și sol favorabil va determina o evoluție pe ansamblu normală a proceselor biologice la speciile de toamnă în aproape toată țara. Uniformitatea și vigurozitatea plantelor se va menține medie și bună pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului, respectiv medie și slabă în culturile înființate în afara epocii optime, precum și pe arealele agricole din vestul țării, unde se vor menține deficite de umiditate în sol”, precizează meteorologii ANM.

Secetă pedologică moderată, puternică și extremă în vestul țării

În stratul de sol de până la 20 de centimetri, adâncimea specifică pentru semănatul grâului de toamnă, rezerva de umiditate prezintă valori satisfăcătoare, de la niveluri apropiate de optim până la optime, în Maramureș și Moldova, precum și în cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și Dobrogei. Aprovizionarea cu apă este bună și pe suprafețe din estul, centrul și sudul Olteniei, precum și izolat în nordul Crișanei.

La polul opus, conținutul de apă din sol se încadrează în limite scăzute și deosebit de scăzute, fiind înregistrate fenomene de secetă pedologică moderată, puternică și chiar extremă pe suprafețe agricole extinse din Banat și Crișana, dar și local în nordul și sudul Olteniei, precum și în sudul și sud-vestul Transilvaniei.

Stadiul culturilor de grâu, rapiță și al plantațiilor viticole

În ceea ce privește stadiul fenologic al culturilor, grâul și orzul de toamnă se află predominant în fazele de germinare și răsărire. Cerealierele semănate în epoca optimă prezintă o evoluție mai avansată în vegetație, fiind deja semnalată apariția primelor trei până la șase frunze. Totodată, rapița de toamnă își continuă fazele de răsărire și înfrunzire în majoritatea zonelor de cultură, ajungând la un stadiu de șase până la nouă frunze, în timp ce sfecla de zahăr din principalele bazine specializate se află în faza finală de recoltare. În majoritatea livăzilor și podgoriilor se înregistrează maturarea lemnului și a coardelor, alături de îngălbenirea și căderea fiziologică a frunzelor.

Condițiile agrometeorologice rămân favorabile desfășurării lucrărilor specifice campaniei de toamnă, precum recoltarea, transportul, depozitarea și arăturile adânci, care vor fi sistate doar temporar în zilele cu precipitații. Specialiștii ANM recomandă fermierilor finalizarea recoltării în livezi și podgorii, efectuarea rigolelor de scurgere pentru eliminarea excesului de umiditate, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, precum și realizarea lucrărilor de întreținere și administrarea îngrășămintelor cu azot și fosfor la culturile semănate la timp.

Vremea se răcește cu până la 4 grade în prima săptămână din noiembrie

Vremea normală de la începutul lunii va intra într-un proces treptat de răcire în aproape toate regiunile agricole. Dacă în primele zile temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 6 și 14 grade Celsius, spre sfârșitul intervalului valorile vor scădea la praguri cuprinse între 2 și 7 grade Celsius, fiind cu până la 4 grade mai coborâte decât normele perioadei în cea mai mare parte a țării.

Temperaturile maxime ale aerului vor oscila între 6 și 16 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între -3 și 12 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori posibile în depresiuni. În sol, la adâncimea de 10 centimetri, temperatura medie se va menține între 6 și 15 grade Celsius, asigurând condiții favorabile dezvoltării vegetative. Sub aspect pluviometric, sunt prognozate ploi locale însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului, iar în zonele joase și de luncă se va semnala ceață.