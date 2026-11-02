Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, îi îndeamnă pe pacienți și pe aparținători să publice fotografii cu mesele servite în spitalele din România și să precizeze unitatea medicală în care au fost făcute. Oficialul spune că vrea să vadă atât exemplele pozitive, cât și cazurile în care pacienții primesc hrană insuficientă, de slabă calitate sau servită în condiții necorespunzătoare.

Alexandru Rogobete susține că mâncarea din spitale nu trebuie tratată ca un simplu aspect administrativ. „Alimentația pacientului este parte a actului terapeutic! Nutriția are un rol esențial în recuperare, în eficiența tratamentului și în starea de bine a oamenilor internați”, a transmis ministrul Sănătății.

În opinia sa, modul în care este pregătită și servită masa ține inclusiv de respectul și demnitatea pacientului.

Managerii, invitați să mănânce aceeași hrană ca pacienții

Ministrul spune că vrea să afle direct de la pacienți și familiile acestora cum arată mesele servite în spitale. „Vă invit să postați în comentarii fotografii cu mesele servite în spitale și să precizați unitatea sanitară”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook. El afirmă că exemplele bune trebuie, de asemenea, făcute publice. „Vreau să văd exemplele pozitive! Acolo unde mâncarea este de calitate, bine preparată și servită în condiții decente, managerii și echipele merită felicitați! Dar vreau să văd și exemplele negative!”, a transmis acesta.

În cazul spitalelor unde mâncarea este de slabă calitate, insuficientă sau servită necorespunzător, ministrul spune că managerii ar trebui să mănânce aceleași meniuri ca pacienții.”Nu vreau rapoarte cosmetizate. Vreau să cunosc realitatea, direct de la oamenii care trăiesc aceste experie nțe”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Nu este prima dată când ministrul aduce în discuție calitatea alimentației din spitale. În iulie 2025, Rogobete anunța că intenționează să stea la masă cu managerii unor unități sanitare și să consume, împreună cu aceștia, aceeași hrană oferită pacienților.

Mâncarea din spitale, între nutriție și recuperare

Mesajul ministrului readuce în atenție o problemă discutată frecvent în sistemul sanitar: calitatea meniurilor oferite persoanelor internate. Hrana unui pacient trebuie adaptată stării sale medicale, tratamentului și eventualelor restricții alimentare. În multe cazuri, dieta face parte direct din procesul de recuperare.

Rogobete susține că tocmai din acest motiv alimentația din spitale trebuie privită ca o componentă a îngrijirii medicale, nu ca un serviciu secundar. Prin apelul lansat pacienților, Ministerul Sănătății încearcă să obțină o imagine directă asupra modului în care sunt pregătite și servite mesele în unitățile sanitare din țară.