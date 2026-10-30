Cu două luni înainte de Crăciun, românii au început deja să rezerve porcii pentru masa de sărbători. În Dolj, un porc de aproximativ 120 de kilograme se vinde cu 1.800 de lei, iar unii crescători acceptă să îl împartă în jumătăți sau chiar sferturi. În Bihor, cumpărătorii pot plăti în rate, pentru a-și asigura carnea de porc fără să achite întreaga sumă dintr-o dată.

Alin Simion este fermier și crește 70 de porci. Deși rezervările au început încă din septembrie, cererea este mai mică decât în anii trecuți. Producătorul a fost nevoit să reducă prețul cu 2-3 lei pe kilogram, potrivit Observator.

„Anul trecut au fost 16,17 lei kilogramul. Din cauza importurilor. Dacă peste tot carnea adusă din afară la 10, 11 lei kg, nu mai vine omul”, spune Alin Simion, fermier.

Cât costă un porc de 120 de kilograme înainte de Crăciun

În perioada sărbătorilor, un porc de aproximativ 120 de kilograme se vinde cu circa 1.800 de lei.

Pentru familiile care nu își permit să cumpere un animal întreg, crescătorii au găsit și o altă variantă: vânzarea în tranșe, astfel încât mai multe persoane să poată împărți costul.

„Putem să le dăm și la sfert dacă este și jumătate, nu trebuie să fie tot porcul odată. Poate să facă patru persoane să le împartă în patru”, menționează Alin Simion, fermier.

Unii cumpărători aleg să împartă animalul cu alte familii.

„Iau de la cineva o jumătate, două familii luăm o jumătate de porc. Nu ne permitem să luăm un porc întreg, e cam scump”, spune un bărbat.

Plata poate fi făcută și în mai multe tranșe, până la momentul sacrificării și cântăririi animalului.

„Ţi-am dat 500 de lei, îţi mai dau acum două. Şi îţi mai dau încă 500. Şi diferenţa o dau când se pune pe cântar”, explică un fermier.

În Bihor, porcii de Crăciun se cumpără în rate

În Bihor, unii cumpărători au început să plătească încă din primăvară pentru porcul pe care îl vor avea de Crăciun.

Petre Buz a achitat un avans, iar acum a mai plătit 200 de lei. A ales rasa Mangalița, pentru că are carnea mai slabă și mai puțin colesterol. Până la Crăciun, porcul va ajunge la aproximativ 150 de kilograme și va costa 3.000 de lei.

„Cea mai bună este de mangaliţa. Preţul de acum nu-i scump după cum este și porumbul, cum s-au scumpit toate. Din magazin eu nu vreau să mananc”, spune Petre Buz, cumpărător.

Dorel Pășcălău este fermier și crește 20 de porci pentru Crăciun. Rezervările au început încă din primăvară.

„Vine, dă un avans, ca să fiu eu sigur că vine după el. Cu o lună, o lună și ceva vine și își alege porcul”, explică Dorel Pășcălău, fermier.

Ce recomandă autoritățile când cumpărăm carne de porc de la fermieri

Autoritățile le recomandă cumpărătorilor să verifice carnea pentru trichineloză sau să solicite rezultatele analizelor de laborator înainte de consum.

Nu toți românii aleg însă să cumpere carne de porc în cantități mari. Unii preferă să cumpere doar produsele de care au nevoie.

„Nu luăm, că nu avem bani. Luăm cu bucățica. Ceafa de porc, cârnăciori proaspeţi”, explică o femeie.

Cei care nu cumpără un porc întreg ajung, în cele din urmă, în carmangerii. În perioada sărbătorilor, aici se vând, în medie, între 5 și 10 kilograme de carne de porc pentru fiecare cumpărător.

Cel mai căutată este pulpa, care costă aproximativ 20 de lei kilogramul. Se mai vând spata de porc și fleica, aceasta din urmă ajungând la 27 de lei kilogramul. Comercianții spun că intenționează să păstreze aceleași prețuri și în perioada sărbătorilor.

Cât costă carnea de porc în supermarketuri

În supermarketuri, carnea de porc din import are prețuri competitive. Cotletul de porc fără os, provenit din Spania, se vinde cu aproximativ 18 lei kilogramul, iar spata de porc costă 20 de lei. Ceafa de porc fără os, tot din Spania, ajunge la 30 de lei kilogramul.

România importă aproximativ 830 de tone de carne de porc pe zi.