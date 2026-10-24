Ce te ajută mult când pregătești meniul săptămânal este batch cooking -ul (gătitul rapid pentru mai multe zile), cea mai eficientă metodă de a economisi timp, bani și energie în bucătărie. Iar înainte de a găti e bine să-ți pui pe hârtie ce intenționezi să mănânci dimineață, la prânz și seara și să faci apoi o listă de ingrediente. Verifici ce ai deja în casă, apoi mergi cu lista la cumpărături. Așa nu faci nici risipă alimentară, nici nu cheltui bani aiurea.
Mâncarea pe care ți-o propun nu e nici scumpă și e potrivită pentru vremea rece de afară. Cu ceva cald, proteic și gustos îți încălzești și corpul și sufletul.
Există și preparate care nu se pot face în avans sau se pot face doar parțial.
Pastele le fierbeți pe loc și le trageți puțin la tigaie cu ciupercile și ardeii copți. Gyozele/pachețelele le trageți la tigaie înainte de a le servi și în aceeași tigaie încălziți și legumele gata preparate. Lângă empananda sau plăcinta de carne faceți repede un sos – salată proaspăt/ă pico de gallo. Cartofii la cuptor atât cei normali cât și cei dulci pot fi gătiți din timp (și doar încălziți atunci). Ardeiul copt îi amestecați înainte de servire cu rucola, brânză și o vinegretă preparată pe loc, punem împreună cu cartofii dulci și salata e gata.
Friptura o facem pe loc și o însoțim cu cartofii încălziți.
Porrige e bun preparat cu o seară înainte de a-l servi la micul dejun. Budinca de chia la fel.
Mic dejun: Pâine prăjită unsă cu unt, felii de șuncă, roșii și castraveți proaspeți.
Prânz: Ciorbă rădăuțeană cu ardei iute.
Cină: Piept de rață cu cartofi la cuptor.
Mic dejun: Porridge cu fructe, nuci și semințe.
Prânz: Ardei umpluți cu carne de porc.
Cină: Salata de cartofi dulci copți cu telemea, rucola și ardei copți.
Mic dejun: Ouă ochiuri sau fierte servite cu roșii felii.
Prânz: Pilaf de pui cu legume.
Cină: Empanadă/plăcintă de carne cu salată pico de gallo.
Mic dejun: Budincă de chia cu banane.
Prânz: Ardei umpluți.
Cină: Legume trase la tigaie cu gyoze/ pachețele de primăvară și sos de soia.
Mic dejun: Omletă cu roșii, ardei și ceapă
Prânz: Ciorbă rădăuțeană.
Cină: Paste cu ciuperci și ardei copți.
Pulpe și aripi de pui (aprox. 1,5 kg pentru ciorba rădăuțeană și pilaful de pui)
Oase/carcasă de pui pentru supă (aprox. 1 kg – bază ciorbă)
Carne tocată porc/sau porc și vită (aprox. 1,5 kg – pentru ardei umpluți și empanadas/plăcintă
Un piept de rață
Șuncă presată / de praga (aprox. 100 g)
Ouă (2 cofraje x 6 buc = 12 ouă)
Smântână fermentată 20-30% fată (300 g pentru ciorbă rădăuțeană și în plus pentru servit la ardei)
Unt (1 pachet / 200 g)
Telemea de vacă sau oaie (300 g – pentru salata de cartofi dulci)
Lapte (1 litru – pentru porridge/budincă chia)
Cartofi dulci (1 kg) și cartofi normali (1 kg)
Ardei gras / capia roșu (aprox. 3 kg – pentru umplut, ciorbă, omletă, paste, tigaie)
Castraveți lungi(1 buc)
Ceapă galbenă & roșie (1 kg)
Morcovi, țelină, rădăcină de pătrunjel (aprox. 1 kg mix zarzavat)
Usturoi (1 căpățână)
Ardei iute (3-4 bucăți):
Ciuperci proaspete ( 500 g – pentru paste)
Rucola (2 caserole)
Verdețuri (pătrunjel, mărar, leștean – 1-2 legături)
Lămâie (2 bucăți – pentru ciorbă rădăuțeană și dressinguri)
Fructe proaspete/congelate (fructe de pădure/mere/banane pentru porridge)
Nuci & semințe mix (dovleac, floarea soarelui, nucă)
Semințe de chia (200 g)
Fulgi de ovăz (1 kg):
Gyoze / pachețele de primăvară congelate (2 pachete x 400 g)
Pâine feliată / cu maia (3 bucăți)
Aluat de foietaj sau aluat pentru plăcinte/empanadas (2 pachete)
Paste (penne sau tagliatelle, 500 g)
Orez cu bob rotund (1 kg – pentru pilaf și ardei umpluți)
Bulion / pastă de tomate (1 borcan):
Sos de soia (1 sticlă)
7. Condimente și alimente de bază
Ulei, oțet, făină, sare, piper, boia
Pentru desert pregătim o plăcintă sau o prăjitură cu mere/pere sau prune.
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