Cartofii, ceapa și usturoiul care au început să încolțească nu trebuie aruncați automat la gunoi, dar nici folosiți fără o verificare atentă. În funcție de specia legumei, textura tuberculului și culoarea cojii, încolțirea poate fi inofensivă sau, din contră, poate transforma alimentele în surse de compuși toxici pentru organism, potrivit BBC.

Răspunsul depinde direct de specia legumei, de textura tuberculului și de culoarea cojii.

Pericolul numit solanină: De ce încolțirea cartofilor poate fi toxică

Încolțirea este un proces natural prin care cartoful încearcă să genereze o nouă plantă. În această etapă, tuberculul începe să producă o cantitate mare de glicoalcaloizi – compuși defensivi ai plantei împotriva insectelor și ciupercilor. Substanța principală este solanina, o toxină prezentă în mai multe solanacee (cum ar fi roșiile, vinetele, ardeii sau dovleceii). Recoltarea și depozitarea incorectă pot mări concentrația acestor compuși.

„Marele pericol al cartofilor încolțiți îl reprezintă glicoalcaloizii, care le dau un gust foarte amar și aproape întotdeauna provoacă stări de vomă, mai degrabă decât altceva mai grav. Această substanță chimică naturală este în mod normal evidentă, deoarece cartofii înverzesc. Acesta este motivul pentru care nu ar trebui să mâncăm cartofi verzi”, explică dr. Chris Bishop, lector în tehnologie post-recoltare la Universitatea din Lincoln și autor al cărții Potatoes Postharvest.

Simptomele unei intoxicații ușoare cu solanină includ stări de vomă, diaree și dureri abdominale severe. În cazuri severe (deși rare), otrava poate provoca somnolență, apatie, confuzie, slăbiciune, tulburări de vedere, pierderea cunoștinței și chiar deces. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri a avut loc în Marea Britanie la sfârșitul anilor 1970, când 78 de elevi au fost spitalizați după ce au mâncat cartofi verzi. Debutul simptomelor variază de la doar câteva minute până la două zile după consum.

„Nu ar trebui să consumați cartofi verzi încolțiți. Expunerea la lumină stimulează producerea glicoalcaloidului steroidian, solanina, o substanță toxică pentru om și animale, în special pentru pisici și câini. Cartofii care nu sunt verzi au niveluri mai scăzute de solanină, dar nu ar trebui să consumați cartofi cruzi niciodată din cauza pericolului de otrăvire”, avertizează și profesorul Cathie Martin, de la Universitatea din East Anglia.

Regula de aur a experților: Când se aruncă și când se taie cartofii

Conform ghidului publicat de Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) și experților consultați, cartofii încolțiți pot fi salvați doar sub anumite condiții stricte:

Sunt încă tari la pipăit: Dacă tuberculul este ferm, nu este excesiv de zbârcit și micșorat, iar mugurii sunt mici, este suficient să tăiați mugurii și partea unde aceștia au fost înrădăcinați. Nu au nuanțe verzui: Orice zonă înverzită indică o concentrație mare de toxine și trebuie eliminată complet. Dacă tot cartoful a devenit verzui, el trebuie aruncat integral. Lăstarii depășesc 2,5 cm sau tuberculul e moale: Cartofii zbârciți, moale sau cu tulpinițe lungi (peste 2,5 cm) și-au pierdut nutrienții, sunt toxici și nu mai sunt comestibili. Prudență maximă: Femeilor însărcinate, persoanelor imunocompromise și copiilor mici li se recomandă să își ia măsuri sporite de precauție și să evite consumul tuberculilor încolțiți.

Ceapa și usturoiul încolțite: Fără risc de toxicitate, dar cu gust mai amar

Spre deosebire de cartofi, ceapa și usturoiul care au dezvoltat lăstari verzi sunt complet sigure pentru consum, deoarece nu prezintă același risc de toxicitate.

„Spre deosebire de cartofi, ceapa și usturoiul încolțite sunt, în general, sigure pentru consum, deoarece nu prezintă același risc de toxicitate. Lăstarii lor cresc din nutrienții stocați în bulbi. Cu toate acestea, pot avea un gust mai amar și o textură mai moale”, arată prof. Cathie Martin.

Cum se depozitează corect legumele pentru a preveni încolțirea

Pentru a reduce risipa alimentară și a păstra legumele proaspete mai mult timp, specialiștii recomandă: