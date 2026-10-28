Șampania produsă din strugurii recoltați în Franța în vara anului 2026 va putea avea, în mod excepțional, o concentrație alcoolică de peste 13%. Autoritățile franceze au oficializat derogarea acordată producătorilor, după o vară marcată de valuri puternice de căldură și secetă, care au determinat niveluri neobișnuit de ridicate ale alcoolului potențial din struguri, transmite AFP.

Măsura vizează vinurile care vor fi produse în 2027 prin amestecarea vinurilor neîmbogățite din recolta anului 2026 cu vinuri din recolte mai vechi. „Vinurile produse în 2027 dintr-un amestec de vinuri neîmbogățite din recolta din 2026 și vinuri îmbogățite din recoltele anterioare pot, după fermentarea secundară, să depășească tăria alcoolică totală maximă de 13%”, prevede decretul publicat în Monitorul Oficial al Franței.

Canicula a schimbat caracteristicile recoltei

Autoritățile justifică derogarea prin condițiile climatice neobișnuite din această vară. Valurile de căldură și seceta puternică au accelerat maturarea strugurilor și au determinat concentrații ridicate de zahăr. În timpul fermentației, zaharurile sunt transformate în alcool, astfel încât strugurii foarte copți pot conduce în mod natural la vinuri cu o concentrație alcoolică mai ridicată.

Decretul vorbește despre „niveluri de alcool potențial deosebit de ridicate pentru recolta din 2026”. Comitetul Interprofesional al Vinurilor din Champagne (CIVC), organizația care reprezintă producătorii din regiune, obținuse încă de la începutul lunii septembrie o derogare temporară de la caietul de sarcini.

Aprobarea a fost acordată de Institutul Național de Origine și Calitate (INAO) și reprezintă o premieră pentru producătorii din Champagne.

Unele vinuri ar putea ajunge până la 15% alcool

Derogarea le permite viticultorilor care au recoltat struguri cu un potențial alcoolic foarte ridicat să producă vinuri care pot ajunge până la aproximativ 15% alcool, inclusiv după amestecarea cu vinuri din recolte anterioare. Aceste vinuri mai vechi pot fi supuse șaptalizării, procedeul prin care se adaugă zahăr pentru ajustarea potențialului alcoolic.

Situația nu va fi însă generalizată în întreaga regiune Champagne. Maxime Toubart, copreședinte al CIVC, estima încă de la începutul lunii septembrie că derogarea va fi necesară numai pentru „câțiva viticultori”.

Anul viticol 2026 a fost neobișnuit și prin momentul începerii recoltatului. Primii struguri au fost culeși în regiunea Champagne încă din 6 august, iar recoltarea generală a început pe 17 august. A fost cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată în regiune, potrivit Comitetului Interprofesional al Vinurilor din Champagne. Culesul a început practic cam cu două săptămâni mai devreme decât în 2025, deși și anul trecut fusese considerat unul precoce.

Recolta a fost influențată de o succesiune neobișnuită de fenomene meteorologice. Viile s-au confruntat mai întâi cu episoade de îngheț, iar ulterior cu temperaturi foarte ridicate și secetă.

Schimbările climatice obligă producătorii să se adapteze

CIVC avertizează că ceea ce acum este considerat un an excepțional ar putea deveni treptat o situație mult mai obișnuită. Creșterea temperaturilor determină maturarea mai rapidă a strugurilor, avansarea perioadei de recoltare și modificarea echilibrului dintre zahăr și aciditate. Pentru producătorii de Champagne, aceste schimbări pot deveni importante deoarece vinurile sunt realizate după reguli stricte, stabilite prin caietul de sarcini al denumirii de origine.

Derogarea privind concentrația alcoolică arată astfel una dintre modalitățile prin care sectorul începe să se adapteze efectelor schimbărilor climatice.

Regiunea Champagne produce una dintre cele mai strict reglementate băuturi din industria mondială a vinului. În fiecare an sunt vândute în întreaga lume aproximativ 310 milioane de sticle de șampanie franceză. Alte peste un miliard de sticle sunt păstrate în pivnițele producătorilor, unde vinurile continuă procesul de maturare înainte de comercializare.

Recolta neobișnuită din 2026 nu înseamnă că toate sticlele de șampanie vor avea de acum înainte mai mult de 13% alcool. Derogarea permite însă depășirea acestui prag atunci când caracteristicile strugurilor și ale vinurilor folosite în cupaj fac necesară o asemenea flexibilitate.